Tradegate-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

3,40 EUR +5,75% (07.03.2023, 16:03)



LSE-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

294,86 GBp +6,79% (07.03.2023, 15:48)



ISIN Aston Martin-Aktie:

GB00BN7CG237



WKN Aston Martin-Aktie:

A2QJD4



Ticker-Symbol Aston Martin-Aktie:

A5S



LSE Ticker-Symbol Aston Martin-Aktie

AML



Kurzprofil Aston Martin Lagonda Global Holdings plc:



Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML)ist ein britischer Sportwagenbauer aus dem englischen Städtchen Gaydon. (07.03.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aston Martin: Aktie steigt nach F1-Rennen um über 16% - AktiennewsDer Aktienkurs von Aston Martin (ISIN: GB00BN7CG237, WKN: A2QJD4, Ticker-Symbol: A5SA, London Stock Exchange-Symbol: AML) setzt seine dynamische Entwicklung nach der Veröffentlichung hervorragender Finanzergebnisse fort, so die Experten von XTB.Die Krönung seien die guten Leistungen von Fernando Alonso und Lance Stroll beim GP von Bahrain am Wochenende gewesen. Der Aktienkurs des Unternehmens lege derzeit um mehr als 16% zu.Aston Martin sei beim ersten Formel-1-Rennen des Jahres das Team mit der besten Leistung gewesen. Fernando Alonso belegte den 3. Platz und Lance Stroll, der sich kürzlich einer Operation unterziehen musste, wurde 6, so die Experten von XTB. Alonso habe Lewis Hamilton geschlagen, während Stroll George Russell überholt habe. Das Aston-Martin-Formel-1-Team sei eine vom Unternehmen getrennte Einheit. Es gehöre Lawrence Stroll, der auch der größte Aktionär von Aston Martin Lagonda sei.Die Aktie von Aston Martin (AML.UK) habe in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt. (Quelle: xStation5 von XTB)Börsenplätze Aston Martin-Aktie: