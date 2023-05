Börsenplätze Astellas Pharma-Aktie:



Kurzprofil Borussia Astellas Pharma Inc.:



Astellas Pharma Inc. (ISIN: JP3942400007, WKN: 549309, Ticker-Symbol: YPH) ist ein auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Tokio (Japan). Die Produkte eignen sich insbesondere für Immunkrankheiten, Infektionskrankheiten, Hautkrankheiten, Krebs und urologische Störungen. (02.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Astellas Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Astellas Pharma (ISIN: JP3942400007, WKN: 549309, Ticker-Symbol: YPH) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor bleibe mächtig in Schwung. Am Sonntag sei bekannt geworden, dass sich Astellas Pharma aus Japan mit einer spannenden Biotech-Gesellschaft aus den USA verstärken wolle. Dafür möchte das Unternehmen einen mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag in die Hand nehmen.Astellas Pharma greife nach Iveric Bio. Die Japaner wollten für das Unternehmen, welches sich auf Augenerkrankungen und Gentherapien fokussiere, 5,9 Mrd. USD oder umgerechnet 40 USD je Aktie auf den Tisch legen. Der Hauptfokus von Astellas Pharma dürfte hierbei auf das am weitesten entwickelte Medikament von Iveric Bio liegen. Hierbei handele es sich die Substanz Avacincaptad Pegol. Das Unternehmen stehe kurz vor der Zulassungsentscheidung zur Behandlung der geographischen Atrophie, einer Spätform der altersbedingten Makuladegeneration.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link