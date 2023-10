Der Vorteil für Privatmarkt-Asset-Manager, die auf alles von Immobilien bis Private Equity setzen würden, sei, dass sie weit höhere Preise für ihre Dienstleistungen und Produkte durchsetzen könnten als ihre Kollegen im Aktien- und Anleihenmanagement. "Rückläufige Mittelzuflüsse, gestiegene Kosten und regulatorischer Mehraufwand haben viele traditionelle Asset Manager in Zugzwang gebracht", wisse der Experte. Sie hätten nicht viele Handlungsoptionen: Entweder würden sie ihre Preise und arbeiten effizienter senken, zum Beispiel unter Einsatz neuer Technologien. Oder sie würden ihre Umsätze steigern, indem sie ihr Angebot um hochpreisige Produkte erweitern würden, womit sie ihre niedrigpreisigen Produkte gegebenenfalls quersubventionieren könnten.



Laut Klimek sprächen neben den Investitionsmöglichkeiten auch die historischen Renditen, die in den Privatmärkten häufig attraktiver gewesen seien als in den öffentlichen Märkten, für eine Beteiligung: "Traditionelle Asset Manager schielen daher neidisch in Nachbars Garten - den Privatmarkt. Die Aussicht auf Gebühren im dreistelligen Basispunktebereich, die in den privaten Kapitalmärkten gang und gäbe sind, wirkt doch sehr verlockend." Doch der Branchenexperte warne auch: "Der Fantasie wären dabei keine Grenzen gesetzt, wenn nicht unsichere Konjunkturaussichten und möglicherweise weiter steigende Zinsen die Entscheidung - und zwar sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite - erschwerten".



Laut dem Experten würden konjunkturelle Herausforderungen, die sich aus Corona-Krise, Ukrainekrieg, Inflation und Zinswende ergeben würden, auf zeitweise überfordert wirkende Zentralbankpolitik treffen. Was in den Augen Klimeks klar sei: "Die Zeiten extrem billigen Geldes sind vorbei. Die Finanzierung einer Übernahme wird folglich teurer. Wie rechnet sich der kapitalintensive Kraftakt einer Firmenübernahme? Mit steigenden Zinsen werden die Abschläge auf zukünftige Erträge größer, was die Bewertungen drückt." Weitere Fragen seien offen geblieben: Würden sich vor diesem Hintergrund überhaupt willige Verkäufer Finden? Wie solle eine Geschäftsentwicklungsplanung unter der aktuell doch sehr großen Unsicherheit funktionieren?



"Auf Basis der Run Rate per Ende August 2023 erwarten wir in der Tat einen Rückgang der Gesamt-Transaktionszahl unter das Niveau der beiden Vorjahre und rechnen mit einem durchschnittlichen Volumen der Assets under Management von 6 Milliarden US-Dollar pro Transaktion. Das liegt zwar 50% über dem Vorjahr, fällt aber deutlich geringer aus als in den Jahren 2021 und 2020 (8,4 bzw. 11,4 Milliarden US-Dollar, Quelle: Piper Sandler) und kann als mittelfristig rückläufiger Trend gedeutet werden", sage Klimek.



Traditionelle Asset Manager dürften sich auf Sicht der kommenden Monate nicht wieder zu begehrten Übernahmekandidaten entwickeln. Außerdem bestehe ein kompetitiver Vorteil des privaten gegenüber dem öffentlichen Kapitalmarkt: mehr Investitionsmöglichkeiten, größeres Renditepotenzial bei sich verbessernder Liquidität und nicht zuletzt der politische Wille, den Privatmarkt zu demokratisieren und ihm staatliche Aufgaben zu übertragen. "Diese Aufgaben reichen von der Finanzierung mittelständischer Unternehmen, die neben den Hausbanken oft den staatlichen Entwicklungs- und Förderbanken obliegt, über die Finanzierung der ökologischen Transformation der Wirtschaft, bis hin zur Investition in klassische und innovative Infrastruktur der Kommunen, Länder und des Bundes", erkläre Klimek. Und sage abschließend: "Daher halten wir es für wahrscheinlich, dass Übernahmen alternativer Asset Manager weiterhin attraktiv erscheinen, geben aber zu bedenken, dass viele der größeren alternativen Asset Manager bereits externe Gesellschafter aufgenommen haben." (17.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt a.M. (www.aktiencheck.de) - Was spricht für ein Engagement von Asset-Management-Unternehmen in den Privatmärkten? Was für die öffentlichen Kapitalmärkte? Private und öffentliche Kapitalmärkte unterscheiden sich unter anderem strukturell, so die Experten der Dolphinvest Consulting GmbH.In beiden Märkten würden kapitalsuchende Unternehmen auf Kapitalgeber treffen. Doch werde von Investoren an den öffentlichen Märkten nur am Tag des Börsengangs von Unternehmen und anlässlich etwaiger Kapitalerhöhungen investiert. Das bedeute, dass im Aktien- und Anleihenmarkt fast nie investiert werde, sondern im Wesentlichen nur Wertpapiere den Eigentümer wechseln würden. "Die hocheffizienten öffentlichen Kapitalmärkte machen den Eigentümerwechsel dabei buchstäblich in jeder Nanosekunde möglich", sage Michael Klimek, Geschäftsführer der Dolphinvest Consulting.Anders die privaten Kapitalmärkte. Hier werde in das Unternehmen direkt investiert. Die Zielunternehmen würden Kapital empfangen, das sie für ihre geschäftlichen Aktivitäten einsetzen könnten. Doch Klimek wisse auch um die Nachteile: "Die Liquidität des Privatmarktes ist, anders als im Falle des öffentlichen Kapitalmarktes, eingeschränkt. Der Sekundärmarkt für Venture-Capital- und Private-Equity-Beteiligungen kommt nicht einmal näherungsweise an die Liquidität der Aktienmärkte heran. Der Erwerb eines Gesellschaftsanteils ist ein bürokratischer Akt, der je nach Land unterschiedlich aufwendig ist und zum Beispiel den Gang zum Notar erfordert."