Es sei endlich soweit: Die geldpolitische Straffung zeige Wirkung und die Inflation gehe allmählich zurück. In den Vereinigten Staaten betrage die Teuerung mittlerweile nur noch bei 3 Prozent und befinde sich damit auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Und selbst in Europa, wo der Preisanstieg immer noch über 5 Prozent liege, lasse sich eine Abwärtstendenz erkennen. Zwar dürfte die Zielvorgabe von 2 Prozent kurz- bis mittelfristig nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen sein. Trotzdem dürften sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank ihre Zinserhöhungszyklen bald abschließen.



Damit sei jetzt ein guter Zeitpunkt für Anleger, um sich wieder an den Kapitalmärkten zu engagieren. Das Risiko einer Rezession sei gebannt - zumindest für das Jahr 2023 -, und im Vergleich zu den vergangenen Jahren stünden Investoren wieder eine Vielzahl vielversprechender Investmentoptionen zur Verfügung, um ein gut diversifiziertes Portfolio aufzubauen. So würden Anleihen zum ersten Mal seit über zehn Jahren wieder eine echte Alternative zu Aktien darstellen: 10-jährige US-Staatsanleihen etwa würden eine Rendite von 4 Prozent erzielen, während bei risikoreicheren Märkten wie den Schwellenländern sogar Renditen von mehr als 9 Prozent möglich seien. Auch historisch betrachtet sei jetzt eine gute Zeit für Investments - das zeige eine Analyse der Märkte in verschiedenen Zinsphasen seit den 1970er Jahren: Mit Ausnahme der Technologieblase in den späten 1990er Jahren hätten die Aktienmärkte und Risikoanlagen am Ende jedes Zinserhöhungszyklus eine Rally erlebt.



Die eindeutigen Gewinner in diesem Jahr seien die Mega-Cap-Technologieunternehmen aus den USA, die auch die US-Aktienindices in die Höhe getrieben hätten. Allerdings hätten die steigenden Bewertungen dieser Giganten dazu geführt, dass US-Aktien derzeit relativ teuer seien. Nach Ansicht von O'Reilly sollten Anleger daher einen genaueren Blick auf andere Regionen und Sektoren werfen, in denen die Bewertungen attraktiver seien - zumal er davon ausgehe, dass die Marktrally auch auf andere Märkte überspringen werde.



Vielversprechende Möglichkeiten sehe O'Reilly aktuell beispielsweise in den Schwellenländern, vor allem für langfristig orientierte Anleger. Hier würden vor allem China und Indien positiv auffallen. Indien biete ein langfristig enormes Wachstumspotenzial und dürfte als Wirtschaftsmacht an Bedeutung gewinnen. China habe sich in der diesjährigen Rally bisher nicht hervorgetan - das liege aber daran, dass die chinesische Wirtschaft im Vergleich zu Europa und den USA länger brauche, um wieder in Gang zu kommen. Deswegen seien chinesische Aktien jedoch aktuell günstig. Die chinesische Regierung habe Maßnahmen eingeleitet, um die Wirtschaft anzukurbeln, und habe dabei aufgrund der früheren geldpolitischen Straffungen mehr Spielraum als etwa die Industrieländer. Falls man als Anleger also überzeugt sei, dass China die USA im nächsten Jahrzehnt als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen werde, könne eine strategische Positionierung in chinesischen Aktien durchaus sinnvoll sein. (06.09.2023/ac/a/m)





Dublin (www.aktiencheck.de) - Können Investoren endlich aufatmen? Die Inflation, Hauptgrund für die Sorgen der vergangenen Monate, scheint sich zu stabilisieren. Und auch die Daten zum Arbeitsmarkt bleiben robust, so Brian O'Reilly, Head of Strategy bei Mediolanum International Funds.Es sehe ganz so aus, als sei die Phase der Zinserhöhungen (bald) vorbei. Was bedeute das für Anleger? Und wo gebe es jetzt die besten Bewertungen und Rendite-Risiko-Verhältnisse?