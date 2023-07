Der Druck auf die kurzfristigen Zinssätze dürfte die langfristigen Zinssätze in die Höhe treiben, wobei sich die Zinskurven weiterhin stark umkehren würden. Zwischen den geschätzten kurzfristigen Einlagenzinsen und den langfristigen Zinsen zeige sich eine sehr starke Korrelation.



Nichts von alledem sollte nicht über die mittelfristig bestehenden Risiken hinwegtäuschen, vor allem die Kosten für Bankkredite, die tendenziell steigen würden. Die Berichte der EZB und der FED (Bank Lending Survey und Senior Loan Officer) würden dies bestätigen. Allerdings betreffe dies "nur" den Banken-Kanal, der in den USA nicht den Großteil der Unternehmensfinanzierung ausmache und dessen Marktanteil auch in Europa rückläufig sei, wenngleich er weiterhin dominiere.



Der Immobiliensektor sollte genau im Auge behalten werden. Bisher seien die Preise stabil gewesen, zumal die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer festverzinsliche Darlehen zu sehr niedrigen Kosten erhalten habe. Die Immobilienaktivität schwäche sich jedoch ab, insbesondere in Europa, wo die öffentlichen Ausgaben die nachlassenden privaten Investitionen nicht hätten ausgleichen können. Jedoch scheinen die Auswirkungen der geldpolitischen Straffung schwächer zu sein als in früheren Zyklen. Generell sollten nicht börsennotierte Immobilien im Auge behalten werden, bis die Preisanpassungen das Ausmaß der geldpolitischen Straffung widerspiegeln würden.



Auf den Staatsanleihenmärkten würden die Experten letztlich inflationsindexierte Anleihen bevorzugen. Die Realzinsen seien derzeit höher als die Gleichgewichts-Realzinsen (und daher restriktiv) und böten ihrer Ansicht nach einige interessante Merkmale:



Sollte die Inflation trotz des schwachen Wirtschaftswachstums hoch bleiben, könnten die Zentralbanken versucht sein, zeitweilig eine höhere Inflation zu akzeptieren, was für die Realzinsen sehr günstig wäre.



Sollte es zu einer wie auch immer gearteten Finanzkrise kommen - was immer schwer vorherzusehen sei, aber die Wahrscheinlichkeit dürfte im gegenwärtigen Umfeld nicht gleich Null sein - würden die Realzinsen günstig darauf reagieren.



Sollte alles gut gehen und Wachstum und Inflation sich behaupten, würden die Realzinsen wahrscheinlich weniger beeinträchtigt als die Nominalanleihen.



In der ersten Jahreshälfte hätten die Aktienmärkte verbesserte Wachstumsprognosen angesichts der wenig veränderten langfristigen Realzinsen widergespiegelt. Die Experten würden sich nicht zu den Wertzuwächsen der Sektoren, insbesondere der US-Märkte, äußern, die mit dem Hype um die künstliche Intelligenz zusammenhängen würden. Sie würden aber wissen, wie hoch die Produktivitätssteigerungen oder das potenzielle Wachstum künftig sein würden, noch wer die dominierenden Akteure in diesem Sektor sein würden.



Sie könnten lediglich sagen, dass die US-Aktienmärkte angesichts der Finanzbedingungen derzeit insgesamt sehr teuer erscheinen würden und dass die Situation in der Eurozone weniger eindeutig sei. Dies spreche auch hier nicht für Aktien, insbesondere in einem Umfeld, in dem die Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik wahrscheinlich fortsetzen würden. Ein weiteres Gegenargument sei die Tatsache, dass die generelle Marktliquidität ebenfalls ein negativer Faktor sein dürfte, da die Bilanzen dieser Zentralbanken weiter schrumpfen würden, wobei beispielsweise die EZB in den letzten Wochen begonnen habe, über den Verkauf von Wertpapieren zu sprechen.



Daher falle es den Experten schwer, die erwartete langfristige Performance dieser Anlageklasse insgesamt sehr positiv zu beurteilen. Der Russell 2000 scheine zweifellos der relativ am besten positionierte Index zu sein: Er sei günstiger als der S&P 500, da er nicht von den großen Technologiewerten dominiert werde, werde durch die Prognosen für ein solides US-Wachstum begünstigt und werde derzeit von den Anlegern kaum beachtet.



Der Kreditmarkt scheine attraktivere Bewertungen zu bieten als der Aktienmarkt, was jedoch hauptsächlich auf die unterschiedlichen Bestandteile der beiden Märkte zurückzuführen sei. Vergleiche man die Spreads von US-HY-Anleihen mit denen des S&P Equal Weight Index, so stelle man fest, dass sie sich in den letzten 18 Monaten sehr ähnlich verhalten hätten. Das Marktsegment, das die Experten am meisten interessiere, seien Finanzanleihen, ob nachrangig oder nicht.



Der Stress um SVB und Credit Suisse habe seine Spuren hinterlassen, und die Spreads seien immer noch historisch hoch. Es gebe Risiken in diesem Segment, wie z. B. der Banken-Run, der derzeit in den USA und in Europa stattfinde, aber die Zentralbanken würden der Finanzstabilität immer Vorrang einräumen. Mit anderen Worten: Sie würden die großen Akteure unterstützen. Natürlich sei die Credit Suisse ein Gegenbeispiel, aber aus Sicht der Experten ein schlechtes Gegenbeispiel (Schweizer Bank, Rückschläge in der Vergangenheit usw.).



Hochzinsanleihen dürften weiterhin in einer breiten Spanne mit einem Aufschlag zwischen 450 und 550 Basispunkten (HWOO-Index) gehandelt werden, was sowohl solide Fundamentaldaten der Unternehmen (kurzfristig wenig Refinanzierung, niedrige Kosten für den Schuldendienst, keine übermäßige Gesamtverschuldung) als auch ein mittelfristiges makroökonomisches Risiko widerspiegele, das die Ausfallraten in die Höhe treiben könnte. Das Carry sei derzeit attraktiv, und selbst ohne Spread-Einengung sei es durchaus möglich, das Jahr mit einer positiven Performance zu beenden.



Die erste Jahreshälfte habe alle Konsensmeinungen vom Jahresanfang überrascht, und wenn die Märkte etwas lehren würden, dann sei es Bescheidenheit. Die Experten würden es für riskant halten, zu hoffen, dass die Inflation von selbst verschwinde, ohne das Wirtschaftswachstum zu gefährden. Für die zweite Jahreshälfte würden sie auf defensive Portfolios mit einem Aktienexposure setzen, das unter dem der Indices liege, und einer Präferenz für US-Aktien ohne Tech-Unternehmen; Japan erscheine ihnen als zu konsensorientiert und zu gefährlich im Falle einer Entscheidung der Bank of Japan.



Bei Fixed Income sei die Sensitivität ähnlich, aber es bestehe eine starke Präferenz für Realzinsen und das lange Ende der Renditekurve (trotz der heutigen sehr starken Inversion). Nachranganleihen und der US-Dollar würden die übergewichteten Positionen der Experten abrunden. (Ausgabe vom 12.07.2023) (17.07.2023/ac/a/m)





