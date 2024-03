Börsenplätze Aspermont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aspermont-Aktie:

0,0045 EUR -18,18% (11.03.2024)



ASE-Aktienkurs Aspermont-Aktie:

0,007 AUD -22,22% (08.03.2024)



ISIN Aspermont-Aktie:

AU000000ASP3



WKN Aspermont-Aktie:

A0NGFS



Ticker-Symbol Aspermont-Aktie:

00W



ASE-Symbol Aspermont-Aktie:

ASP



NASDAQ OTC-Symbol Aspermont-Aktie:

APMOF



Kurzprofil Aspermont Limited:



Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das durch eine Kombination aus Printmedien, digitalen Medienkanälen und persönlichen Netzwerken marktspezifische Inhalte für den Rohstoffsektor bereitstellt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören XaaS, Dienstleistungen und Daten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung eines Business-to-Business-Modells (B2B), um Sektoren und Länder mit neuen Sprachen zu bedienen.



Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Abonnements, Werbung, Content Marketing und Sponsoring und Online-Publikationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen und Datendiensten, einschließlich virtueller Veranstaltungen und Lead-Generierung in einer Reihe von Handelssektoren, darunter Bergbau, Landwirtschaft, Energie und Ressourcen. Die Publikationen, Forschungsarbeiten und Veranstaltungen des Unternehmens bieten Branchennachrichten und -informationen über Marken wie Mining Journal, Mining Magazine, GeoDrilling International, Australia's Mining Monthly und International Coal News. (12.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aspermont-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF).Das Unternehmen setze seinen Wachstumskurs mit einer Umsatzsteigerung von 3% fort, was der entspreche. Die Entscheidung, die Investition in Blue Horseshoe abzuschreiben, sei aufgrund der fehlenden kurzfristigen Rentabilität getroffen worden. Das Unternehmen behalte jedoch das geistige Eigentum und sei offen für eine Neubewertung der Investition, sollten sich die Bedingungen in der Branche verbessern.Das Unternehmen habe seine Kapitaleffizienz verbessert, indem es margenschwache Produkte und Veranstaltungen zugunsten von Lösungen, die mehr Wachstum und Rentabilität versprechen würden, veräußert oder modernisiert habe.Das normalisierte EBITDA bleibe solide und sei von 2,8 Mio. USD auf 1,7 Mio. USD gestiegen, während das normalisierte NPAT von 0,6 Mio. USD auf 0,8 Mio. USD angestiegen sei, was auf eine bessere Zukunft hoffen lasse.Das Unternehmen habe seinen Bereich Marketing Services in eine neue Einheit namens Nexus umgewandelt. Es habe in den letzten Monaten zwei ausverkaufte Live-Veranstaltungen organisiert. Man habe eine Vereinbarung mit Rick Rule, einem sehr prominenten Investor im Bergbausektor, unterzeichnet.Auf Basis ihrer DCF-Analyse hätten die Analysten ihr Kursziel auf 0,07 AUD/ 0,04 EUR (zuvor: 0,10 AUD / 0,07 EUR) angepasst.Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, bekräftigen ihr Rating "kaufen" für die Aspermont-Aktie. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link