Börsenplätze Aspermont-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aspermont-Aktie:

0,01 EUR +5,26% (22.06.2023, 10:25)



ASE-Aktienkurs Aspermont-Aktie:

0,014 AUD -6,67% (22.06.2023, 07:20)



ISIN Aspermont-Aktie:

AU000000ASP3



WKN Aspermont-Aktie:

A0NGFS



Ticker-Symbol Aspermont-Aktie:

00W



ASE-Symbol Aspermont-Aktie:

ASP



NASDAQ OTC-Symbol Aspermont-Aktie:

APMOF



Kurzprofil Aspermont Limited:



Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das durch eine Kombination aus Printmedien, digitalen Medienkanälen und persönlichen Netzwerken marktspezifische Inhalte für den Rohstoffsektor bereitstellt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören XaaS, Dienstleistungen und Daten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung eines Business-to-Business-Modells (B2B), um Sektoren und Länder mit neuen Sprachen zu bedienen.



Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Abonnements, Werbung, Content Marketing und Sponsoring und Online-Publikationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen und Datendiensten, einschließlich virtueller Veranstaltungen und Lead-Generierung in einer Reihe von Handelssektoren, darunter Bergbau, Landwirtschaft, Energie und Ressourcen. Die Publikationen, Forschungsarbeiten und Veranstaltungen des Unternehmens bieten Branchennachrichten und -informationen über Marken wie Mining Journal, Mining Magazine, GeoDrilling International, Australia's Mining Monthly und International Coal News. (22.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aspermont-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF) weiterhin zu kaufen.Mit Gegenwind, aber auf Wachstumskurs: Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 1% auf 9,36 Mio. AUD (Australischer Dollar) gestiegen. Der Umsatz entspreche den Erwartungen des Unternehmens.Nettoliquidität gestiegen: Das Unternehmen verfüge über eine Nettoliquidität von 4,4 Mio., verglichen mit 3,9 Mio. in HJ 2022.HJ Bruttomarge niedriger, aber gesund: Die Bruttomarge des Unternehmens sei in HJ 2023 auf 63,56% gesunken.Privilegierte Position: Während die Werbeeinnahmen und die Gesamteinnahmen in der gesamten Branche deutlich zurückgehen würden, würden die Einnahmen des Unternehmens weiter wachsen.Operative Agilität: Dezentrale Struktur und skalierbare Personalressourcen für eine schnelle Produkteinführung bei gleichzeitiger Kontrolle des Anlagerisikos, was sich in einer Erhöhung der Nettoliquidität niederschlage.Weiterhin zweistelliges Wachstum: Das Unternehmen erwarte für das Geschäftsjahr 2023 ein zweistelliges Umsatzwachstum.Auf Basis ihres DCF-Modells bestätigen Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, ihr "kaufen"-Rating mit einem Kursziel von 0,08 AUD (0,05 EUR) (bisher: 0,10 AUD (0,07 EUR)) je Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link