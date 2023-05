Börsenplätze Aspermont-Aktie:



Kurzprofil Aspermont Limited:



Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das durch eine Kombination aus Printmedien, digitalen Medienkanälen und persönlichen Netzwerken marktspezifische Inhalte für den Rohstoffsektor bereitstellt. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören XaaS, Dienstleistungen und Daten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung eines Business-to-Business-Modells (B2B), um Sektoren und Länder mit neuen Sprachen zu bedienen.



Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören Abonnements, Werbung, Content Marketing und Sponsoring und Online-Publikationen sowie die Durchführung von Veranstaltungen und Datendiensten, einschließlich virtueller Veranstaltungen und Lead-Generierung in einer Reihe von Handelssektoren, darunter Bergbau, Landwirtschaft, Energie und Ressourcen. Die Publikationen, Forschungsarbeiten und Veranstaltungen des Unternehmens bieten Branchennachrichten und -informationen über Marken wie Mining Journal, Mining Magazine, GeoDrilling International, Australia's Mining Monthly und International Coal News. (22.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aspermont-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aspermont Limited (ISIN: AU000000ASP3, WKN: A0NGFS, Ticker-Symbol: 00W, Australian Stock Exchange-Symbol: ASP, NASDAQ OTC-Symbol: APMOF) weiterhin zu kaufen.Aspermont, ein weltweit führender Anbieter von B2B-Medien für den Rohstoffsektor, habe im zweiten Quartal erneut seine Robustheit unter Beweis gestellt, indem es seinen beneidenswerten Wachstumskurs beibehalten und gleichzeitig seine operativen Kapazitäten erweitert habe. Das Unternehmen habe das beeindruckende 27. Quartal in Folge mit einem zweistelligen Wachstum bei den Abonnementeinnahmen gefeiert, angetrieben durch positive Beiträge von Content Works.Im Folgenden seien einige der Highlights des Unternehmens aufgeführt: Der Gesamtumsatz habe mit 4,9 Mio. USD um 3% über dem Vorjahreswert gelegen. Die Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft hätten mit 2,3 Millionen US-Dollar um 10% über dem Vorjahreswert gelegen. Der Umsatz von Content Works habe mit 0,3 Mio. US-Dollar um 102% über dem Vorjahreswert gelegen. Die Nettoliquidität habe mit 4,5 Mio. USD um 10% höher als im Vorjahr gelegen. Die Partnerschaft mit Saudi-Arabien sei bestätigt worden.Die Leistung von Aspermont im zweiten Quartal zeige die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit des Unternehmens, sich unter schwierigen Marktbedingungen zu behaupten. Die konsequente Fokussierung des Unternehmens auf Abonnementumsätze und das bemerkenswerte Wachstum von Content Works würden die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, unterstreichen.Darüber hinaus spiegele der Anstieg der Nettoliquidität um 10% im Vergleich zum Vorjahr die umsichtige Finanzverwaltung von Aspermont und die Fähigkeit des Unternehmens wider, eine solide finanzielle Grundlage für künftige Unternehmungen zu schaffen. Diese finanzielle Stabilität sei in einer Branche, in der wirtschaftlicher Gegenwind die Einnahmeströme beeinträchtigen könne, von entscheidender Bedeutung.Die jüngsten Ernennungen im Managementteam von Aspermont seien ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens, seine operativen Kapazitäten und Fachkenntnisse zu erweitern. Die Hinzunahme von erfahrenen Fachleuten wie Josh Robertson, Graeme McCracken und Lindsay Santos stärke die Fähigkeit von Aspermont, Wachstumschancen zu nutzen und seine globale Präsenz zu erweitern.Bis dahin würden die vom Unternehmen veröffentlichten Ergebnisse für Q2/2023 die Zuversicht der Analysten stärken, dass das Unternehmen ihre Finanzprognosen für das Geschäftsjahr 2023 erreichen werde.Julien Desrosiers und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, behalten daher das "buy"-Rating und das aktuelle Kursziel von 0,11 AUD/ 0,07 EUR für die Aspermont-Aktie bei. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link