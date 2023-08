Politische Erwägungen und steigende Löhne würden globale Unternehmen den Bau von Fabriken in China überdenken lassen. Da fast ein Drittel der weltweiten Produktion in China stattfinde, könnte selbst eine geringfügige Verlagerung auf nahe gelegene Märkte große Folgen haben. Eine solche Entwicklung lasse sich bereits in der Halbleiterindustrie beobachten. Deren Neuinvestitionen in Südostasien hätten sich von 2019 bis 2021 mehr als versiebenfacht - trotz Corona-Einschränkungen.



Japan sei aufgrund niedriger Kurs-Gewinn-Verhältnisse und steigender Gewinne ein interessanter Markt. Das Land profitiere derzeit von der aufgeschobenen geldpolitischen Straffung der Bank of Japan, der Abwertung des Yen und einer späten Wiederöffnung der Wirtschaft nach der Pandemie. Damit habe Japan gute Chancen, sich vom globalen Konjunkturzyklus abzukoppeln.



Indien habe mit dem Ende der geldpolitischen Straffung, nachlassender Inflation und in Verbindung mit anhaltenden Wachstumserwartungen das Interesse ausländischer Investoren neu geweckt. Das Land stelle eine überzeugende Anlagemöglichkeit dar, auch wenn es in der globalen MSCI-Benchmark nur gering gewichtet sei. Zudem profitiere der Subkontinent von der "Alles außer China"-Stimmung. Allerdings würden politische Risiken drohen, sollte die BJP (Bharatiya Janata Party) die Macht verlieren. Die meisten Beobachter würden erwarten, dass Premierminister Modi wiedergewählt werde. Für Indiens Stabilität wäre das zuträglich. (08.08.2023/ac/a/m)







Johan Van Geeteruyen, CIO Fundamental Equity bei DPAM (Degroof Petercam Asset Management), sieht derzeit in Indien und Japan bessere Chancen am Aktienmarkt als in China.China scheine angesichts seiner Probleme im Immobiliensektor und eines deflationären Trends seine Rolle als führender Wachstumsmotor nicht mehr auszufüllen. Der Aufschwung falle weniger stark aus als erwartet. Immerhin würden viele Analysten an ihrer optimistischen Haltung festhalten, unbeeindruckt von den sich abschwächenden Aussichten für die verarbeitende Industrie weltweit.