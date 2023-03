Bonn (www.aktiencheck.de) - Schwellenländeraktien konnten die fulminante Rally des vierten Quartals im Januar 2023 weitgehend fortsetzen, so die Analysten von Postbank Research.



Als jedoch im Februar begonnen worden sei in den wichtigsten Industrieländern "für längere Zeit höhere Zinsen" einzupreisen, hätten Schwellenländeraktien wieder die hemmenden Einflüsse verschärfter Finanzierungsbedingungen in den Industrieländern sowie die schwindende Risikobereitschaft ausländischer Anleger zu spüren bekommen. Darüber hinaus habe sich das Wiederaufflammen der Spannungen zwischen Peking und Washington, die in erster Linie chinesische Aktien belastet hätten, auch auf die asiatischen und globalen Schwellenländerindices ausgewirkt, da chinesische Aktien einen hohen Anteil an der Marktkapitalisierung hätten. Die Analysten würden zwar nicht davon ausgehen, dass die Schwellenländer gegen den globalen Strom schwimmen würden, aber risikofreudige Anleger könnten durchaus nach idiosynkratischen Puffern innerhalb der EM-Aktien suchen, die Aufwärtspotenzial bieten könnten. Aufgrund der V-förmigen Erholung Chinas, der ASEAN-Handelsverflechtungen und des strukturellen Wachstums in Indien seien die Analysten Asien gegenüber weiterhin besonders positiv gestimmt.



Nach Meinung der Analysten von Postbank Research profitiert Asien von mehreren positiven Einflussfaktoren und könnte daher innerhalb der Schwellenländer eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. (06.03.2023/ac/a/m)





