Bonn (www.aktiencheck.de) - Obwohl auch asiatische Banken unter der Volatilität des amerikanischen Finanzsektors leiden, wird das Risiko eines direkten Übergreifens aufgrund strikter Anforderungen an Liquidität und Finanzierungsstruktur asiatischer Banken als gering eingeschätzt, so die Analysten von Postbank Research.Das größte Risiko in diesem Zusammenhang bestehe für asiatische Banken nach Erachten der Analysten in der Drosselung von USD-Finanzierungen oder Geldströmen an große/liquide Banken. Die Risiken dürften allerdings durch die wirtschaftliche Erholung Chinas und einen asynchronen Zinszyklus in der Region abgemildert werden.Trotz regionaler Unterschiede scheinen die Risiken bei asiatischen Banken weitgehend beherrschbar, so die Analysten von Postbank Research. (20.03.2023/ac/a/m)