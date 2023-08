Die Grundlagen: Was ist eine Krypto-Börse?

Arten von Krypto-Börsen

Ist die Nutzung einer Krypto-Börse notwendig?

Natürlich können Sie so etwas wie einen Bitcoin-Geldautomaten benutzen, aber Sie brauchen eine Hardware-Wallet und deren Adresse, um dies zu tun. Ihre Krypto-Kaufoptionen sind an diesen Geldautomaten ebenfalls begrenzt. Auf der anderen Seite können Sie an Börsen mehr Währungen als nur Bitcoin und Ethereum kaufen. Darüber hinaus können Krypto-Börsen Ihnen dabei helfen, mehr über den Sektor allgemein zu erfahren und Ihnen Tipps zur Verbesserung Ihrer Handelsfähigkeiten geben.



Außerdem schaffen Börsen Liquidität, indem sie Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Dies bedeutet, dass Sie einen Käufer oder Verkäufer für einen Coin meist erfolgreich finden, was eine schnelle Abwicklung Ihrer Transaktionen gewährleistet.



Letztendlich können Börsen zum Schutz Ihrer Bestände eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen einsetzen, wie zum Beispiel Cold Wallets (Geld wird offline gehalten), 2FA-Authentifizierung und Verschlüsselung. Diese Lösungen geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Gelder ohne Sicherheitsrisiko aufbewahrt werden.



Generell hängt es von Ihren persönlichen Anforderungen und Zielen ab, ob Sie eine Krypto-Börse benötigen. Wenn Sie zum Beispiel nur Ihre Vermögenswerte halten, müssen Sie die Börse vielleicht nur einmal nutzen, um sie zu kaufen, und ein zweites Mal, wenn Sie sie verkaufen.



Die besten Krypto-Börsen im Jahr 2023

Bildquelle



Die vielleicht größte Schwierigkeit besteht darin, eine vertrauenswürdige Krypto-Börse im Internet zu finden. Möchten Sie Zeit und Mühe bei der Suche sparen, haben wir drei Optionen für Sie, die Sie begeistern werden. Alle unten aufgelisteten Seiten bieten eine Vielzahl von digitalen Währungen. Sie müssen sich nur für eine Seite entscheiden, die Ihren persönlichen Vorlieben entspricht. Hier sind sie:



1) Kraken



Obwohl Kraken bei der Marktkapitalisierung weltweit an dritter Stelle steht, haben wir uns wegen der unglaublichen Benutzeroberfläche entschieden, Kraken anstelle von Binance und Coinbase in unsere Liste aufzunehmen. Sie ist perfekt für unerfahrene Krypto-Händler sowie Veteranen und bietet viele Ressourcen, um die Krypto-Welt kennenzulernen. Darüber hinaus bietet die Krypto-Börse Margin-Trading, hohe Liquidität, Spot-Trading, Limit-Orders und mehr. Kraken ist zudem für seine erstklassige Sicherheit bekannt und hat im Gegensatz zu seinen Konkurrenten war bisher keinen Sicherheitsverletzungen ausgesetzt. Kraken ist eine CEX-Kryptowährungsbörse.



2) Crypto.com



Wenn Sie auf der Suche nach einer Hybrid-Börse sind, die viele digitale Vermögenswerte anbietet und sowohl eine CEX als auch eine DEX ist, dann könnte Crypto.com die beste Option für Sie sein. Sie können Zugang zu bekannten DEXs wie 1inch, Uniswap und VVS Finance erhalten.



Darüber hinaus können Sie alles kaufen und verkaufen, von beliebten Coins bis hin zu anderen Vermögenswerten, wie z. B. NFTs. Zudem bietet Crypto.com ein einzigartiges Belohnungssystem, mit dem Sie sich Vergünstigungen und eine spezielle VISA-Karte verdienen können, die Ihnen 5 % Cashback bietet. Informieren Sie sich auf der offiziellen Website über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).



3) Immediate Connect



Wenn Sie lieber einen Broker ausprobieren und Hilfe auf Ihrem Krypto-Weg möchten, empfehlen wir Immediate Connect. Wir waren sehr beeindruckt, als wir herausfanden, dass es so gut wie nichts für Investoren kostet. Um loszulegen, müssen Sie lediglich eine Einzahlung von 250 $ vornehmen. Das ganze Geld geht in Ihre Trades, und kein Cent wird für Broker-Gebühren ausgegeben.



Darüber hinaus haben Sie Zugang zu einem 24/7-Kundenservice sowie zu sicherem Handel. Sie können auch Margin-Trading, Demo-Trading und AI-Trading mithilfe Ihres Brokers genießen. Es ist die perfekte Lösung für Anfänger und es kann Sie durchaus von anderen Händlern abheben.



Fazit

Für Händler, die in den Kryptomarkt einsteigen wollen, ist es wichtig, die verschiedenen Arten von Krypto-Börsen zu verstehen. Jede Art von Börse hat eine einzigartige Mischung aus Vor- und Nachteilen, daher sollten Händler bei der Auswahl einer Börse ihre individuellen Anforderungen und Vorlieben berücksichtigen. Wir hoffen, dass das Beispiel Ihnen geholfen hat, das Konzept einer Krypto-Börse besser zu verstehen und dass Sie eine geeignete Plattform für Ihre Bedürfnisse finden konnten. (22.08.2023/ac/a/m)



Risikohinweis:



Immediate Connect ist ein Marketinginstrument, das seine Nutzer mit angeschlossenen Brokern verbindet, die Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel von Kryptowährungen, CFDs, Forex und Aktien anbieten. Der Handel mit diesen Vermögenswerten ist eine risikoreiche Tätigkeit, bei der selbst erfahrene Händler mit Verlusten rechnen müssen. Bitte bedenken Sie Ihre finanzielle Situation und konsultieren Sie einen Fachmann, bevor Sie mit dem Handel Geld riskieren. Die Nutzer müssen auch ihre Sorgfaltspflicht erfüllen und prüfen, ob der von ihnen gewählte Broker den Finanzvorschriften ihres Landes entspricht.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag der Immediate Connect Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ob überraschend oder nicht, Kryptowährungen sind auch im Jahr 2023 noch relevant. In der Tat gibt es derzeit über 20.000 Kryptowährungen in freier Wildbahn. Verglichen mit den sieben aus dem Jahr 2013 kann man schwer sagen, dass Kryptowährungen ihren Schwung verloren haben.Eines der häufigsten Diskussionsthemen ist die Suche nach einer geeigneten Krypto-Börse . Gibt es verschiedene Arten? Kann man irgendeine Börse sicher benutzen? Um Ihnen zu helfen, sich in Sachen Krypto zurechtzufinden, werden wir diese Fragen und mehr beantworten. Fangen wir an!Einfach ausgedrückt, ist eine Krypto-Börse eine Website, auf der Nutzer mit Kryptowährungen handeln können. Es gibt keine Öffnungszeiten, an die man sich halten muss. Sie können also jederzeit und überall handeln, vorausgesetzt, Sie haben WLAN. Es gibt viele Möglichkeiten, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Sie können zum Beispiel Fiatgeld in Kryptowährungen oder eine digitale Währung in eine andere umtauschen.Warum gibt es keine physischen Krypto-Börsen, in die man gehen kann? Nun, Krypto ist ein digitales Produkt. Daher ist der Online-Verkauf der beste Weg, um eine möglichst große Anzahl von Menschen zu erreichen. Viele Unternehmen betreiben Online-Börsen, aber es können zudem unabhängige Methoden genutzt werden, um Krypto direkt von einer Blockchain zu kaufen. Es gibt zwei Arten von Börsen. Die erste ist eine zentralisierte Börse ("centralized exchange" oder CEX), die zweite ist dezentralisiert.Im Krypto-Ökosystem sind Kryptowährungsbörsen von entscheidender Bedeutung, da sie den Handel, den Kauf und den Verkauf digitaler Vermögenswerte erleichtern. Sie dienen als Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern, indem sie eine Plattform für den Krypto-Handel anbieten. Allerdings funktionieren nicht alle Websites auf die gleiche Weise, und können demnach in verschiedene Arten unterteilt werden.Wie der Name sagt, handelt es sich bei zentralisierten Börsen um Unternehmen oder staatlich kontrollierte Plattformen. Diese Börsen verlangen von ihren Kunden, dass sie zum Handelsbeginn Geld in von der Börse verwaltete digitale Geldbörsen einzahlen. Dann können Nutzer auf der Plattform mit ihren Kryptowährungen handeln.Blockchain-basierte dezentralisierte Börsen (oft "DEX") hingegen arbeiten ohne eine zentrale Instanz. Um direkte Transaktionen von Nutzer zu Nutzer zu ermöglichen, verwenden sie intelligente Verträge. Die Nutzer einer DEX haben die vollständige Kontrolle über ihr Geld, was ihr größter Vorteil ist.Neben der Einteilung in CEX und DEX gibt es noch drei weitere Arten von Kryptobörsen.Hybrid-Börsen sind Krypto-Handelsplattformen, die viele Arten des Handels, wie beispielsweise dem Tausch einer Kryptowährung gegen eine andere, ermöglichen. Alternativ können Sie beliebte Coins finden, die Sie für echtes Geld, ICOs, NFTs und andere beliebte digitale Vermögenswerte kaufen können. Denken Sie daran, dass viele Websites Handelsgebühren erheben, die sich nach der Größe Ihrer Transaktionen richten. Im Idealfall erlaubt Ihnen eine Börse, Ihr Geld statt in der digitalen Geldbörse anderswo zu verwahren (so dass Sie die volle Kontrolle über Ihr Geld haben).Diese auch als P2P-Börsen bezeichneten Krypto-Börsen ermöglichen es Händlern, Kryptowährungen anzubieten und zu verkaufen. Dies bedeutet, dass Sie eine Menge Gebühren sowie Umrechnungskurse vermeiden. Sie können einfach ein Angebot einstellen und eine Summe angeben, die Sie für Ihre Kryptowährung haben möchten, und auf einen Käufer warten, so wie Sie es zum Beispiel bei eBay tun würden. Allgemein sind P2Ps für gute Geschäfte langsamer, weil Sie einen Krypto-Händler finden müssen, der Ihr Angebot mag und akzeptiert.Broker sind sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Händler, denen es schwerfällt, Gewinne zu erzielen, hervorragend geeignet. Wenn Sie sich mit einem Krypto-Broker zusammentun, können Sie sich unabhängigen Rat einholen, und er kann Ihnen auf Ihrem Krypto-Weg helfen. Broker erkennen die besten Geschäfte und helfen Ihnen dabei, Zeit zu sparen. Zudem können sie dabei helfen, ein breit gefächertes Krypto-Portfolio aufzubauen und Marktberatung anbieten. In der Regel kann jeder Broker ein individuelles Angebot an Zahlungsmethoden und Kryptoprodukten anbieten, in die Sie investieren können, so dass Sie auch mit anderen Währungen handeln können. CFDs, Rohstoffe und Devisenpaare sind ebenfalls beliebte Anlagen.Wenn Sie Kryptowährungen kaufen und verkaufen möchten, müssen Sie eine Handelsplattform nutzen. Leider sind diese digitalen Produkte bei den Banken vor Ort (noch) nicht erhältlich. Börsen bieten Nutzern die Möglichkeit, Kryptowährungen einfach gegen Fiatgeld oder andere Kryptowährungen zu tauschen.