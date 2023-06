NASDAQ-Aktienkurs Arrival-Aktie:

2,43 USD +1,25% (15.06.2023)



ISIN Arrival-Aktie:

LU2314763264



WKN Arrival-Aktie:

A2QSAV



Ticker-Symbol Deutschland Arrival-Aktie:

47K



NASDAQ-Ticker-Symbol Arrival-Aktie:

ARVL



Kurzprofil Arrival Group:



Die Arrival Group (ISIN: LU2314763264, WKN: A2QSAV, Ticker-Symbol: 47K, NASDAQ-Symbol: ARVL) erfindet die Automobilindustrie mit ihrem völlig neuen Ansatz bei der Konstruktion und Montage von Elektrofahrzeugen neu. Niedrige CapEx, schnell skalierbare Mikrofabriken in Kombination mit eigenentwickelten Komponenten, Materialien und Software ermöglichen die Produktion von erstklassigen Fahrzeugen zu wettbewerbsfähigen Preisen für Varianten fossiler Brennstoffe und mit wesentlich niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Arrival ist ein globales Unternehmen, das im Jahr 2015 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in London, Großbritannien und Charlotte, North Carolina, USA hat. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter in Niederlassungen in den USA, Deutschland, den Niederlanden, Israel, Russland und Luxemburg. Das Unternehmen setzt seine ersten drei Mikrofabriken im Jahr 2021 in North Carolina (USA), South Carolina (USA) und Bicester (Großbritannien) ein. (16.06.2023/ac/a/n)





London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer LMR Partners LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Arrival kräftig:Die Short-Attacke des Hedgefonds LMR Partners LLP auf die Aktien der Arrival Group (ISIN: LU2314763264, WKN: A2QSAV, Ticker-Symbol: 47K, NASDAQ-Symbol: ARVL) setzt sich fort.Die Finanzprofis des Hedgefonds LMR Partners LLP mit Sitz in London haben am 14.06.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Arrival-Aktien von 1,38% auf 2,17% ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Arrival:Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,17% der Arrival-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Arrival-Aktie: