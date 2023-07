Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (04.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Aroundtown sichere sich einen begehrten Mieter: Das Land Brandenburg miete in Cottbus für mindestens zehn Jahre Büroflächen des Immobilienunternehmens (rund 2.400 Quadratmeter). Eine positive Nachricht für den kriselnden Gewerbeimmobilienspezialisten. Nach monatelangen Verlusten könnte sich auch im Chartbild endlich eine Wende abzeichnen.Erfolgsmeldungen habe Aroundtown bitter nötig, nachdem erst im Mai die Tochtergesellschaft Grand City Properties enttäuschende Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentiert habe. Die Belastungsfaktoren in Form von Inflation und Zinserhöhungen hätten in den letzten Monaten die gesamte Immobilienbranche geschwächt.Positiv sei jedoch, dass Aroundtown am Dienstagnachmittag über beachtliche acht Prozent im Plus notiere. Der Kurssprung dürfte auf optimistische Aussagen der Deutschen Bank zurückzuführen sein, die dem Immobiliensektor Aufwind verleihen würden. Der seit Januar gültige Abwärtstrendkanal sei zwar weiterhin aktiv, doch die Aktie habe die Horizontale bei 0,87 Euro erfolgreich als Support testen können und nähere sich nun dem April-Hoch bei 1,40 Euro.Die starke Aufwärtsbewegung und das Kaufsignal des Supertrend-Indikators seien ein Lichtblick nach den schwierigen Monaten für Aroundtown.Risikofreudige Anleger greifen zu und sichern sich mit einem Stopp bei 0,87 Euro ab, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2023)