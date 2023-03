"Der Aktionär" rechnet mit einer Fortsetzung der Talfahrt bei Immo-Aktien, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 28.03.2023)



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (29.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Immobilienkonzern Aroundtown habe bereits am späten Dienstagabend die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert und bei der in der Branche wichtigen Kennzahl FFO1 eine kleine Überraschung geschafft. Die Anleger sollten in diesem Jahr allerdings leer ausgehen."Der Aufsichtsrat von Aroundtown hat heute beschlossen, der für den 28. Juni 2023 anberaumten Jahreshauptversammlung des Unternehmens keine Dividendenausschüttung für das Jahr 2022 vorzuschlagen", habe der MDAX-Konzern am Abend mitgeteilt. Zur Begründung verweise das Management unter anderem auf die gestiegene makroökonomische Unsicherheit, deren schwer absehbare Folgen für die Bewertungen sowie steigende Finanzierungskosten.Im Vorjahr habe Aroundtown noch 23 Cent pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet.Kurz darauf sei eine weitere Mitteilung gefolgt, in der das Unternehmen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert habe. Eigentlich sei die Vorlage des Geschäftsberichts erst für den morgigen Mittwoch (29. März) anberaumt gewesen.Trotz der schwierigen Bedingungen sei es gelungen, sich 2022 von Vermögenswerten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro zu trennen, habe es weiter geheißen. In diesem Jahr belaufe sich der Betrag bisher auf 150 Millionen Euro.Wegen sinkender Immobilienwerte und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte habe unter dem Strich allerdings ein Nettoverlust von insgesamt 457 Millionen Euro beziehungsweise 0,58 Euro pro Aktie gestanden.Die Aroundtown-Aktie sei im Vorfeld der Veröffentlichung am Dienstag bereits fast elf Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Die gestrichene Dividende sei vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten im Immobiliensektor zwar keine große Überraschung mehr, dürfte aber auch nicht zur kurzfristigen Besserung der Lage beitragen.