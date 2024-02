XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

2,012 EUR +1,13% (05.02.2024, 17:14)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

2,007 EUR +1,52% (05.02.2024, 17:00)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (05.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Die vorerst zerstobenen Hoffnungen auf eine schnelle Zinssenkung in den USA hätten den Immobiliensektor belastet. Das gelte auch für die deutschen Immobilienunternehmen. Aroundtown stemme sich zum Wochenstart gegen den Trend und gehöre sogar zu den Top-Werten im MDAX. Grund sei eine Erfolgsnews aus dem operativen Geschäft.Aroundtown habe einen bedeutenden Vermietungserfolg erzielt. Im modernen Bürokomplex "tricubes" in Frankfurt habe der Konzern über 5.500 Quadrameter langfristig an einen Finanzdienstleister vermietet. Der Mietvertrag erstrecke sich über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren. Der Abschluss unterstreiche die Stärke und Zuverlässigkeit Aroundtowns als Immobilienanbieter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aroundtown-Aktie: