Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

2,24 EUR +4,04% (01.12.2023, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

2,241 EUR +3,75% (01.12.2023, 16:33)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (01.12.2023/ac/a/nw)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Qube Research & Technologies Limited reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Aroundtown signifikant:Die Shortseller des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited haben ihr Engagement in den Aktien von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) kräftig abgebaut.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 30.11.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,92% auf 0,74% der Aktien von Aroundtown zurückgefahren.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aroundtown-Aktien:0,72% UBS O'Connor LLC (08.01.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,46% der Aroundtown-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.