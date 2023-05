Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (03.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Es sehe nicht gut aus für die Aktie von Aroundtown. Am Mittwoch habe sie nun ein neues Allzeittief markiert, obwohl erst am Vortag ein Hedgefonds seine Short-Position deutlich verringert habe. Nun drohe Aroundtown zu einem Penny-Stock zu werden, doch die Analysten würden sich überwiegend positiv gestimmt zeigen.Am Dienstag habe der Londoner Hedgefonds Marshall Wace bekanntgegeben, dass er seine Short-Position bei Aroundtown deutlich reduziert habe. Der Fonds habe seine Wette auf fallende Kurse bei dem Immobilienkonzern um 14,75% auf 7,99 Mio. Aktien verkleinert, was 0,52% aller ausstehenden Aroundtown-Aktien entspreche. Insgesamt reduziere sich die Short-Quote dadurch auf 2,21%.Obwohl die Aktie in der laufenden Handelswoche erstmals unter die Marke von 1,30 Euro gerutscht sei, seien die von Bloomberg befragten Analysten weiter positiv gestimmt. Von 19 Experten würden lediglich vier zum Verkauf raten, acht sogar zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 2,39 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link