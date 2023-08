Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (30.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown bekomme das schwache Umfeld zu spüren. So habe das Unternehmen im ersten Halbjahr wegen der Abwertung des Immobilienportfolios unter dem Strich einen Milliardenverlust verzeichnet. Die Prognose sei aber leicht angehoben worden. Die Aktie notiere im frühen Handel leicht im Plus bei 1,43 Euro.Der Nettoverlust habe sich dabei auf rund 1,3 Milliarden Euro belaufen, nach einem Gewinn von 471 Millionen Euro vor einem Jahr. Die Nettomieteinnahmen seien um 3 Prozent auf 596 Millionen Euro gefallen. Die in der Immobilienbranche wichtige operative Ergebniskennziffer FFO I (Funds from Operations) sei um 6 Prozent auf 175,3 Millionen Euro gesunken. Den Rückgang habe Aroundtown vorrangig mit Immobilienverkäufen und höheren Zinsen begründet. Dabei habe das Unternehmen Verkäufe im Volumen von 545 Millionen Euro unterzeichnet, was leicht unter dem Buchwert gelegen habe. Für das Gesamtjahr habe sich Aroundtown etwas optimistischer gezeigt und seine Prognose für das FFO I leicht angehoben. Es solle nun bei 310 Millionen bis 340 Millionen Euro liegen und damit jeweils 10 Millionen Euro höher als zuvor in Aussicht gestellt.Die technische Gegenbewegung auf die starken Kursverluste im zweiten Quartal sei bei Aroundtown zuletzt etwas ins Stocken geraten. Seit einigen Wochen verharre sie in einer engen Handelsspanne zwischen 1,36 und 1,47 Euro. Es habe sich bei dem Papier jedoch Stärke aufgebaut. Gelinge der Sprung über die 1,47-Euro-Hürde, wäre dies ein Kaufsignal. Dieses würde ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent eröffnen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link