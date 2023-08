Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (31.08.2023/ac/a/nw)



Die Halbjahreszahlen von Aroundtown hätten bei den Anlegern neuen Optimismus hervorgerufen. Nachdem der Immobilienkonzern für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher für das operative Ergebnis (FFO I) geworden sei, habe sich die Aktie mit einem Anstieg um gut 9% am Mittwoch an die SDAX-Spitze gesetzt.Mit dem jüngsten Kurssprung sei der Aktie von Aroundtown nicht nur der Ausbruch über die obere Begrenzung des Seitwärtstrendkanals bei 1,47 Euro gelungen. Sie habe auch über den jüngsten Ausreißer bei 1,57 Euro nach oben durchbrechen können. Das sei ein klares charttechnisches Kaufsignal. Die nächsten Kursziele lägen nun bei 2 Euro respektive 2,70 Euro. Take-Profit-Orders könnten entlang dann entlang dieser Kursziele platziert werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)