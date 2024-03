Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (22.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Letzten Freitag Vonovia ( ISIN DE000A1ML7J1 WKN A1ML7J ), diese Woche Aroundtown. Die deutschen Immobilien-Aktien würden den zweiten schwarzen Freitag hintereinander erleben. Gegen Vormittag sacke die Aktie von Aroundtown heute um fast acht Prozent ab. Und das, obwohl der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) sogar deutlich zulege. Grund für das Kursdebakel sei ein Analysten-Update von Deutsche Bank Research.Analyst Thomas Rothäusler habe Aroundtown vor den kommende Woche erwarteten Resultaten von "hold" auf "sell" abgestuft. Darüber hinaus habe der Experte das Kursziel von 2 auf 1,60 Euro gesenkt. Rothäusler rechne in seiner überarbeiteten Aktienstudie damit, dass die Zahlen zur Belastung würden.Die Hauptproblembereiche seien weiter ein hoher Verschuldungsgrad, beschleunigt sinkende Immobilienwerte und die sich verschlechternde operative Lage bei Büroimmobilien. Sie könnten zusätzlich zu der am 13. März angekündigten Dividendenaussetzung weitere Maßnahmen zur Liquiditätssicherung erforderlich machen. Zudem sehe Rothäusler die Gefahr, dass Aroundtown die Zielsetzungen verfehle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link