Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Aroundtown.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,9695 EUR +8,51% (29.09.2023, 18:07)



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,972 EUR +8,32% (29.09.2023, 17:35)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (29.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenschluss würden erfreuliche Preisdaten an den Aktienmärkten für Auftrieb sorgen. So habe sich die Teuerung in Frankreich im September unerwartet abgeschwächt. In der Eurozone sei die Inflation stärker zurückgegangen als gedacht. Vor allem die Immobilien-Aktien würden profitieren, der SDAX-Wert Aroundtown am stärksten.Bankvolkswirte hätten den Teuerungsrückgang im Euroraum erfreut kommentiert, aber auf statistische Effekte hingewiesen, die die Entwicklung begünstigt hätten. "Zwar ist knapp die Hälfte des Rückgangs auf Sondereffekte wie das Auslaufen des 9-Euro-Tickets in Deutschland im September 2022 zurückzuführen", habe Commerzbank-Experte Christoph Weil erklärt. "Aber auch bereinigt um diese Effekte zeigt nun auch der Trend bei der Kernrate nach unten." Bei dieser würden schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel nicht berücksichtigt.An den Börsen kämen die News bei den Immobilieninvestoren gut an. Vonovia stehe auf der DAX-Gewinnerliste weit vorne, LEG ( ISIN DE000LEG1110 WKN LEG111 ) und TAG ( ISIN DE0008303504 WKN 830350 ) seien unter den Top 5 im HDAX. Auch die "Aktionär"-Empfehlung Aroundtown wisse zu begeistern und lege kurz vor Xetra-Schluss mehr als 8 Prozent zu.Nach zwei schwachen Tagen scheine die Konsolidierung bei den Immobilien-Aktien wieder beendet. Sollte Aroundtown die 2-Euro-Hürde meistern, könne sich der Trend noch einmal beschleunigen.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: