Die US-Notenbank Federal Reserve habe die ausufernde Inflation zuletzt mit ungewöhnlich großen Zinsschritten bekämpft. Sie habe den Leitzins jüngst um einen halben Prozentpunkt angehoben auf die neue Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Zuvor habe sie vier Mal in Folge noch größere Zinsschritte vollzogen - um jeweils 0,75 Prozentpunkte.



Für Immobilien-Aktien sei das Umfeld schwierig. Wahrscheinlich komme es erst zu einer signifikanten Erholung, wenn die Notenbanken den Fuß spürbar vom (Zins-)Gas nehmen würden. Für einen Einstieg in größerem Umfang erscheine die Zeit noch zu früh. Mutige Anleger können indes eine erste, kleine Position aufbauen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immobilien-Aktien hätten am Dienstag zu den schwächsten Werten am deutschen Aktienmarkt gehört. Die Branche leide massiv unter der Zinswende, nachdem sich der von Notenbanken kürzlich noch erhoffte moderatere Kurs nicht abzeichne. Im Gegenteil: Die Bank of Japan rücke ein wenig von ihrer bisher extrem lockeren Geldpolitik ab und sorge bei Immo-Werten für Verkäufe.Der Branchen-Index Stoxx Europe 600 Real Estate habe auf Jahressicht fast 42 Prozent verloren und sei damit der schwächste Sektor in Europa. Mit anziehenden Marktzinsen könne sich die Refinanzierung von Immobilien verteuern. Zudem seien Mieterhöhungen wegen der hohen Teuerung aktuell schwerer durchsetzbar.Am deutschen Aktienmarkt seien die Aktien von Aroundtown am Dienstag zeitweise mit prozentual zweistelligem Verlust besonders negativ aufgefallen. Dabei habe ein Analysten-Votum für eine Verstärkung des Verkaufsdrucks gesorgt. Berenberg-Experte Kai Klose habe am Morgen seine Kaufempfehlung für Aroundtown gestrichen. Er sehe für den MDAX-Wert nun nur noch ein Kursziel von 3,00 Euro statt zuvor 3,50 Euro. Die Einschätzung sei von "buy" auf "hold" abgestuft worden.Klose sehe vor allem anhaltende Diskussionen um die ewigen Anleihen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten als fortwährende Belastung. Zuletzt habe Aroundtown eine Coupon-Zahlung angekündigt, um die es zuvor einige Unsicherheit gegeben habe.Am Dienstag hätten auch Vonovia im DAX mit 2,8 Prozent sowie LEG und TAG Immobilien im MDAX mit Kursabschlägen von 3,0 bzw. 3,2 Prozent unter Druck gestanden. Im SDAX hätten die Papiere von Grand City Properties 2,2 Prozent verloren.Unter diesen Umständen scheide ein Wiederanziehen der Transaktionen als potenziell positiver Kurstreiber aus, habe der Experte ergänzt. Er fürchte außerdem, dass Dividenden-Kürzungen für das Jahr 2022 in Wohnimmobilien-Werten noch nicht vollständig eingepreist seien.Am Dienstag-Nachmittag seien zudem dürftige Immo-Zahlen aus den USA gekommen. Dort habe das Wohnungsbaugeschäft im November wegen steigender Zinsen weiter an Fahrt verloren. Die Zahl der neu begonnenen Projekte sei hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 0,5 Prozent auf 1,427 Millionen gefallen, wie das Handelsministerium mitgeteilt habe. Im Oktober sei es sogar um 2,1 Prozent auf 1,434 Millionen nach unten gegangen.Die Zahl der Baugenehmigungen als Indikator für das künftige Baugeschehen sei zugleich eingebrochen, und zwar um 11,2 Prozent auf annualisiert 1,342 Millionen.Der Baubranche mache zu schaffen, dass mit den Zinserhöhungen durch die Notenbank FED auch die Hypotheken-Kredite teurer würden. Die kräftig gestiegenen Preise für Holz und Baumaterialien würden für zusätzlichen Kostendruck für Häuslerbauer sorgen.