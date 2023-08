Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (07.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Die technische Gegenbewegung auf die starken Kursverluste in Q2 sei bei Aroundtown etwas ins Stocken geraten. Seit drei Wochen verharre sie in einer engen Handelsspanne. Technische Indikatoren würden jedoch auf einen erfolgreichen Ausbruch nach oben hindeuten, der ein Aufwärtspotenzial von etwa 25 Prozent bieten würde.Die Aroundtown-Aktie bewege sich nun schon seit drei Wochen in einer Spanne zwischen 1,36 und 1,47 Euro seitwärts. Anlass zur Hoffnung, dass der Ausbruch gelingen könnte, würden MACD und RSI geben. Letzterer befinde sich im Bereich von 60, was eine gute Unterstützung darstelle. Der MACD-Indikator sei von April bis Mai gestiegen, obwohl der Kurs gefallen sei. Diese bullische Divergenz sei ebenfalls ein positives Omen, dass der Widerstand bei 1,47 Euro geknackt werden könnte.Im Erfolgsfall sei die 1,80-Euro-Marke, das 50%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von 2,69 auf 0,87 Euro, das nächste Ziel. Knapp darüber (1,835 Euro) verlaufe der GD200. Würden die Bullen auch dann noch am Drücker bleiben, lägen die darauffolgenden Kursziele bei 2,00 Euro und 2,70 Euro, ebenfalls Fibonacci-Retracements.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link