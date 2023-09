Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Aroundtown.



Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,95 EUR +3,45% (25.09.2023, 20:27)



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,96 EUR +3,79% (25.09.2023, 17:35)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (25.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Zins- und Konjunktursorgen hätten dem deutschen Aktienmarkt einen schwachen Auftakt in die neue Börsenwoche eingebrockt. Während der DAX rund ein Prozent verloren und mit Ach und Krach über der 15.400-Punkte-Marke geschlossen habe, habe der SDAX sogar 1,3 Prozent an Wert verloren. Nur neun Aktien hätten sich im Plus gehalten.Nach der starken Entwicklung in den letzten Wochen habe auch der Gewerbeimmobilienriese Aroundtown seinen Höhenflug fortgesetzt. Zeitweise habe die Aktie bei 2,00 Euro und damit mehr als 100 Prozent höher als zum Jahrestief notiert.Während die FED wahrscheinlich noch einmal die Zinsen erhöhe, rechne in Europa wohl kaum einer noch mit einer Anhebung der Leitzinsen. Die Aussicht darauf komme den großen Immobilienkonzernen zugute, die in den letzten Monaten unter dem schnellen und starken Zinsanstieg extrem gelitten hätten.Ein Ende des Zinserhöhungszyklus dürfte auch den Abwertungsdruck auf die Portfolien lockern. Aroundtown beispielsweise habe in den ersten sechs Monaten seinen Bestand um rund 1,7 Milliarden Euro abgewertet. Es dürfte noch etwas dazukommen, doch der Verschuldungsgrad sollte einigermaßen stabil bleiben.Aktien wie Aroundtown dürften das Schlimmste hinter sich haben. Nachdem der SDAX-Wert deutlich unter dem Substanzwert notiert, sollten investierte Anleger dabeibleiben, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link