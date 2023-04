Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,2355 EUR -2,18% (20.04.2023, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,227 EUR -2,62% (20.04.2023, 15:59)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (20.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Das Immobilienunternehmen habe sich zuletzt wie viele Konkurrenten von den Tiefkursen erholt. Neben einer technisch bedingten Gegenreaktion habe die Hoffnung auf eine weniger straffe Geldpolitik der EZB für steigende Kurse gesorgt. Die Erholung sei aber ins Stocken geraten, die alten Tiefs seien urplötzlich wieder bedrohlich nahe.Am 5. April habe die Aroundtown-Aktie bei 1,1540 Euro ein neues Rekordtief markiert. Im Anschluss habe sich der Kurs binnen weniger Tage auf 1,40 Euro erholt, was einem Anstieg von rund 21% entsprochen habe. Weiter sollte die Erholung allerdings nicht gehen. In der Zwischenzeit habe die Aktie sogar schon wieder 10% abgegeben und es drohe ein erneuter Test des Rekordtiefs. Sollte die Unterstützung bei 1,15 Euro nicht halten, müssten Anleger mit Schlimmerem rechnen. Angesichts fehlender Auffanglinien dürfte die Aktie dann in den Pennystock-Bereich fallen.Aus fundamentaler Sicht erstaune die Kursentwicklung allerdings. Das Unternehmen habe ausreichend Cash, um bis 2025 allen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Außerdem wolle Aroundtown für 2023 schon wieder eine Dividende ausschütten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link