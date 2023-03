Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,4865 EUR +10,19% (30.03.2023, 20:15)



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,478 EUR +8,68% (30.03.2023, 17:35)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (30.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im spürbar aufgehellten Marktumfeld hätten am Donnerstag insbesondere die gebeutelten Aktien von Unternehmen aus der Immobilienbranche wieder Boden gutgemacht. Während im DAX Vonovia zu den größten Gewinnern gehört habe, habe im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) die Aktie von Aroundtown mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen hervorgestochen.Mit einem Plus von 8,7 Prozent sei das Papier des Gewerbeimmobilen-Spezialisten als zweitgrößter Tagesgewinner aus dem Handel gegangen - nur HelloFresh habe im Index der mittelgroßen Werte noch besser performt. Nachdem die Aktie am Mittwoch als Reaktion auf das jüngste Zahlenwerk und die gestrichene Dividende bei 1,20 Euro auf einen neuen Tiefststand gefallen sei, habe sie damit inzwischen wieder rund 23 Prozent aufgeholt.Von den Analysten gebe es dafür ein gemischtes Echo: Weiterhin bullish sei Andreas Pläsier vom Analysehaus Warburg Research, der seine Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die Kernzahlen hätten die Erwartungen übertroffen, habe Analyst am Donnerstag in einer Studie geschrieben. Der Wertverlust der Immobilien sei allerdings deutlicher gewesen als gedacht.Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank habe am Donnerstag indes sein "hold"-Rating mit einem fairen Wert von 2,50 Euro bestätigt. Nach der Aussetzung der Dividende bei Grand City sei ziemlich klar gewesen, dass Aroundtown folgen würde, habe er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Denn der Fokus müsse auf der Sicherung der Bonitätseinstufung liegen. Den Ergebnisausblick bezeichne Rothäusler als schwach.Nach der heftigen Talfahrt der Aktie komme die jüngste Gegenbewegung nicht völlig überraschend. Die Lage dürfte jedoch weiterhin volatil bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Aroundtown-Aktie. (Analyse vom 30.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: