Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Gewerbeimmobilienriesen habe am Freitag bei hohen Umsätzen ein neues Rekordtief markiert. An diesem Montag gebe es so etwas wie einen Erholungsversuch, nachdem der Kurs allein in diesem Monat um mehr als 40 Prozent gefallen sei. Ob aus dem Strohfeuer mehr werde, dürften die nächsten Tage entscheiden.Denn das Immobilienunternehmen werde an diesem Mittwoch seine Zahlen für 2023 berichten. Die Frage sei, ob Aroundtown wie die meisten Konkurrenten die Dividende streichen werde. Nach neun Monaten sei der freie Cashflow negativ gewesen, und der Trend dürfte sich fortsetzen. Es würden auch erstmals Abwertungen auf den Immobilienbestand drohen, was den Verschuldungsgrad belasten dürfte.Das Umfeld für Immobilien-Aktien könnte aktuell nicht schlechter sein. Auch bei Aroundtown könnte es am Mittwoch die eine oder andere Hiobsbotschaft geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link