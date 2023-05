Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,063 EUR -6,51% (04.05.2023, 14:06)



XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

1,0595 EUR -6,28% (04.05.2023, 13:52)



ISIN Aroundtown-Aktie:

LU1673108939



WKN Aroundtown-Aktie:

A2DW8Z



Ticker-Symbol Aroundtown-Aktie:

AT1



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (04.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Talfahrt beim Gewerbeimmobilienspezialisten Aroundtown erfahre am Donnerstag einen neuen Schub. Um die Mittagszeit notiere die Aktie nur noch bei etwa 1,06 Euro und damit auf einem neuen Rekordtief. Neben der Aussicht auf die nächste Zinserhöhung der EZB würden vor allem die Quartalszahlen von Vonovia eine Rolle spielen. Die kämen überhaupt nicht gut bei den Anlegern an.Deutschlands größter Wohnungskonzern habe wegen außerplanmäßigen Wertberichtungen des Immobilienportfolios im ersten Quartal einen Milliardenverlust erzielt. Darüber hinaus seien Umsatz und operativer Gewinn deutlich gesunken.Abschreibungen auf den Immobilienbestand werde aller Voraussicht nach auch Aroundtown weiter vornehmen müssen. Die Frage, die im Markt kursiere, sei, wie viel.Die Stimmung und das Vertrauen der Investoren in Immobilien-Aktien scheine dennoch am Boden. Zu unsicher seien die Auswirkungen von den steigenden Zinsen. Es ist nicht auszuschließen, dass Aroundtown bald ein Pennystock ist, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Möglicherweise schon heute. (Analyse vom 04.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link