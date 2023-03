Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (29.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) unter die Lupe.Nachdem Aroundtown die für Mittwoch anberaumten Quartalszahlen bereits am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlicht und im gleichen Atemzug auch die Aussetzung der Dividende verkündet habe, sei es mit der Aktie am Mittwoch zunächst steil bergab gegangen. Die Verluste hätten aber wieder aufgeholt werden können. Zwischenzeitlich sei vom Tagestief ein Plus von 20% zu Buche gestanden.Grund für den Aufschwung seien u.a. Aussagen des EZB-Chefvolkswirts Philip Lane gewesen, die die Hoffnung auf eine zukünftig weniger aggressive Zinspolitik stützen würden. Bei stark kreditfinanzierten Immobilienwerten wie Aroundtown habe das für Aufschwung gesorgt. Aktuell notiere das Papier 4,6% im Plus. Glaube man manchen Analysten, könne es für die schwer unter die Räder geratene Aktie allerdings noch deutlich weiter nach oben gehen. In ihren Reaktionen auf die Quartalszahlen sei sich der Großteil der Experten einig gewesen: Die 2022er Geschäftszahlen von Aroundtown würden größtenteils den Erwartungen entsprechen. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe diese jedoch verfehlt.Bei den Kurszielen würden die Expertenmeinungen dann aber wieder auseinandergehen. Lediglich bei der Richtung der zukünftigen Entwicklung herrsche Einigkeit. Die UBS etwa halte 2 Euro für realistisch, während Berenberg Aroundtown bei 3 Euro als fair bewertet ansehe. Dazwischen lägen Goldman Sachs und die Baader Bank mit Kurszielen von 2,20 bzw. 2,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link