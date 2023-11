Börsenplätze Arm ADR-Aktie:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chipentwickler Arm, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones stecke, habe am Mittwoch nachbörslich seinen ersten Quartalsbericht seit der Rückkehr an die Börse veröffentlicht. Dieser sei jeoch nicht gut angekommen. Die Aktie sei deutlich unter Druck gekommen. Nachbörslich sei es zuletzt fast 7 Prozent nach unten auf 50,70 Dollar gegangen. Bereits im regulären Handel habe das Papier ein Minus von 1,6 Prozent hinnehmen müssen.Arm habe die Markterwartungen der Analysten mit der Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr verfehlt. Die britische Firma habe Erlöse zwischen 720 und 800 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Analysten hätten im Schnitt eher mit 773 Millionen Dollar gerechnet. Arm erkläre die breite Spanne bei der Prognose damit, dass unklar sei, wann genau Lizenzvereinbarungen abgeschlossen würden.Der Smartphone-Markt sei zuletzt seit Monaten geschrumpft - und das bekomme auch Arm als ein zentraler Zulieferer zu spüren. Auf Basis der von Arm entworfenen Chip-Architekturen entwickele unter anderem Apple die Prozessoren für seine iPhones - inzwischen aber auch für die Mac-Computer. Auch der Halbleiterkonzern QUALCOMM , mit dessen Chips viele Android-Smartphones laufen würden, greife darauf zurück. Die Kunden würden an Arm Abgaben für die Verwendung der Chip-Architektur zahlen.Nach dem Börsengang im September habe die Aktie von Arm deutlich unter Druck gestanden. Vom Hoch bei 69,00 Dollar sei es zuletzt bis auf 46,50 Dollar nach unten gegangen. Hier habe sich das Papier aber stabilisieren können. Mit dem erneuten Kursrückgang rücke diese Marke nun wieder in den Fokus. "Der Aktionär" sehe bei dem Wert weiterhin höhere Risiken als Chancen. Insbesondere aufgrund der jüngsten Verschärfung des Technologiestreits zwischen China und den USA sollten Anleger bei der Arm-Aktie nach wie vor Abstand halten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Arm-Aktie. (Analyse vom 09.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link