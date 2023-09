Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Tag des Börsengangs sei die Aktie von Arm ausgehend vom ersten Kurs knapp 20 Prozent nach oben geschossen. Am Freitag habe das Chip-Papier dann ordentlich Federn gelassen - und auch am Montag sei der Halbleiterwert unter Druck. Kein Wunder, denn die Analysten würden angesichts der teuren Bewertung eher vorsichtig bleiben.Anleger würden bei der Arm-Aktie einen Aufschlag zahlen aufgrund der Hoffnung, dass die Briten als KI-Gewinner hervorgehen könnten, habe die Bernstein Analystin Sara Russo in einer Studie vom Montag geschrieben. Dabei sei das noch gar nicht sicher.Vielmehr habe die Analystin zwei Risiken angemerkt, die sich in der Zukunft ebenfalls materialisieren könnten. "Wir glauben, dass zwei der größten Risiken für die Wachstumsstory von Arm in den nächsten zwei bis drei Jahren die Konkurrenz durch RISC-V und die fehlende Kontrolle über das China-Geschäft sind", habe Russo geschrieben. Auch "Der Aktionär" habe bereits ausführlich über das China-Risiko beim britischen Chip-Spezialisten hingewiesen.Daher sei nicht sicher, ob das Management den in Aussicht gestellten Anstieg der Lizenz-Gebühren auch tatsächlich liefern könne. Insgesamt könnte die Wachstumsprognose von 11 Prozent für das Geschäftsjahr 2024 (bis Ende März 2024) angesichts der schwächelnden Konjunktur und eines fortgeschrittenen Smartphone-Marktes zu optimistisch sein, so die Bernstein-Expertin.Doch auch die Studien der anderen beiden Analystenhäuser, die seit dem IPO die Arm-Aktie unter die Lupe genommen hätten, würden verhalten ausfallen. Needham habe den Börsenneuling vergangene Woche mit "hold" bewertet. Bei New Street habe es zwar ein "buy" gegeben - allerdings mit einem niedrigen Kursziel von 59 Dollar.Übrigens: Aktuell werde auf Basis der Schätzungen dieser Analysten Arm mit einem KGV für das FY24 von 78 und einem KUV von 24 bewertet. Deutlich teurer als der Super-Chip-Highflyer NVIDIA.Weshalb Anleger für die unsicheren Wachstumserwartungen von Arm derart viel hinblättern sollten, sei auch dem "Aktionär" nicht ersichtlich. Daher wird empfohlen, sich vorerst von den Aktien des Börsenneulings fernzuhalten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu der Arm-Aktie. Von einem Short der Aktie sei in den volatilen Tagen nach dem IPO allerdings ebenfalls abzuraten. (Analyse vom 18.09.2023)