NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

73,41 USD +1,55% (26.12.2023, 22:00)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (27.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von Rosenblatt Securities:Rosenblatt Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) und erhöht das Kursziel.Das Design und die Lizenzierung von generativen künstlichen Intelligenzklassen habe sich aggressiv verlagert, heiße es einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dies bedeute, dass Arn eine zunehmend positive Lizenz- und Lizenzgebührendynamik sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht genießen werde.Rosenblatt Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Arm-Aktie bestätigt und das Kursziel von 85 auf 110 USD angehoben. (Analyse vom 26.12.2023)Börsenplätze Arm ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:67,00 EUR +1,98% (27.12.2023, 15:18)