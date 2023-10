NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

55,71 USD +2,69% (10.10.2023, 22:00)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (11.10.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Arm-Aktie notiere erst seit ein paar Tagen an der Börse. Jetzt kämen schon Analysten mit ihren Kaufempfehlungen raus. Das alles findet der Experte von "Der Aktionär" noch zurückhaltend. Das durchschnittliche Kursziel liege bei etwa 62 USD. Da gehe also gar nicht allzu viel nach oben, obwohl der Großteil der Analysten durchaus positiv für Arm Holdings eingestellt sei: 16 Analysten würden zum Kauf raten, für sechs Analysten sei die Aktie eine Halteposition und laut einem Analysten müsse man bei der Aktie nicht zugreifen. Auf Basis der für das kommende Jahr erwarteten Gewinne liegt das KGV für die Arm-Aktie bei etwa 60 und vielleicht deshalb ist der Funke am Markt noch nicht übergesprungen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.10.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Arm ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:53,00 EUR +2,91% (10.10.2023, 21:59)