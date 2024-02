NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

134,50 USD -2,50% (28.02.2024, 15:30)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:
A3EUCD

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:
O9T

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:
ARM

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (28.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von New Street Research:New Street Research streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM).Das Kursziel von 110 USD auf Sicht von einem Jahr entspreche einem Abwärtspotenzial von 26% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Das Halbleiter- und Softwareunternehmen erwarte ein EBIT von 3,8 Mrd. USD im GJ 2028, was 5% über den Konsenserwartungen liege, aber selbst bei einem großzügigen 40-fachen Multiplikator auf seine über den Konsenserwartungen liegenden Erwartungen sehe New Street Research keinen Grund, Arm über 110 USD zu kaufen. Arm sollte im Jahr 2027 mit dem 35-40-fachen des EBIT des Geschäftsjahres 2028 gehandelt werden, aber die Aktie sei bereits darüber hinaus. Sie biete auf dem aktuellen Niveau ein unattraktives Chance-Risiko-Verhältnis auf.New Street Research stufen die Aktie von Advanced Micro Devices von "buy" auf "neutral" herab. Das Kursziel lautet 110 USD. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Arm ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:122,60 EUR -3,77% (28.02.2024, 15:44)