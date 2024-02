NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

122,05 USD +58,49% (08.02.2024, 18:37)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (08.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:

Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 70 USD auf 100 USD an.

Das Unternehmen habe starke Ergebnisse für das dritte Quartal mit besseren Umsätzen, Margen und Gewinnen geliefert. JPMorgan sei der Ansicht, dass Arm gut positioniert sei, um in den nächsten drei Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von 18% zu erzielen, und zwar aufgrund des höheren Anteils an geistigem Eigentum, der Marktanteilsgewinne im Vergleich zu proprietären/Legacy-Computing-Architekturen und der zunehmenden Marktdurchdringung in den wachstumsstärksten Segmenten des Marktes.

Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Arm-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 08.02.2024)