Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Arm ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

132,00 EUR +23,13% (12.02.2024, 18:33)



NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

137,00 USD +18,91% (12.02.2024, 18:18)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) unter die Lupe.Die Aktien von Arm Holdings würden ihre rasante Rally fortsetzen. Das Unternehmen habe in der vergangenen Woche einen starken Ergebnisbericht vorgelegt. Wichtiger aber noch als die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Arm rechne damit, dass die Ausgaben für künstliche Intelligenz den Umsatz ankurbeln würden. Und damit sei das Unternehmen in die gleiche Schublade gesteckt worden wie beispielsweise NVIDIA.Die Aktien des Chipdesigners seien am Montag bei einem Volumen gestiegen, das mehr als viermal so hoch gewesen sei wie der Durchschnitt der letzten drei Monate, um bis zu 42 Prozent. Damit sei die Aktie in den drei Börsensitzungen seit der Veröffentlichung der Ergebnisse von Arm nach Börsenschluss am 7. Februar um 99 Prozent gestiegen."Was wir hier sehen, ist ein Kaufrausch für alles, was mit KI zu tun hat", so Dennis Dick, Händler bei Triple D Trading. "Wir haben so etwas schon bei NVIDIA gesehen, aber jetzt wird Arm in die gleiche Schublade gesteckt. Es ist kein reines KI-Unternehmen, es macht auch andere Dinge, aber es hat diese Abteilung, und das treibt den Preis hier an. Es geht nur um den KI-Boom."Letzte Woche habe Arm für das Märzquartal einen Umsatz von 850 bis 900 Millionen Dollar prognostiziert und damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 778 Millionen Dollar bei weitem übertroffen. Chief Executive Officer Rene Haas habe gesagt, dass die Möglichkeiten, die sich durch KI ergeben würden, noch in den Kinderschuhen stecken würden.Die Arm-Aktie ist nur für sehr risikobewusste Anleger geeignet, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2024)Mit Material von dpa-AFX