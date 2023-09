Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (22.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Drei mit Spannung erwartete IPOs, die in der vergangenen Woche ihr Debüt gefeiert hätten, hätten bei den Anlegern die Hoffnung geweckt, dass die fast zweijährige Durststrecke bei den Börsengängen endlich zu Ende gehen könnte. Doch die unterdurchschnittliche Performance aller drei Aktien könnte ein Zeichen dafür sein, dass Anleger noch nicht bereit seien, viel mehr Risiko einzugehen."Es gibt nicht viele Anzeichen dafür, dass die Risikobereitschaft des Marktes in diesem Stadium für Börsengänge förderlich ist", so Adam Sarhan, CEO von 50 Park Investments. "Dies ist ein guter erster Schritt, aber die Tatsache, dass es bei keinem dieser IPOs eine wirkliche Fortsetzung gibt, zeigt uns, dass die Stimmung und die Risikobereitschaft noch nicht da sind."Das bei Börsengängen aufgenommene Kapital sei im vergangenen Jahr um 95 Prozent auf nur 7,7 Milliarden Dollar eingebrochen - gegenüber mehr als 142 Milliarden Dollar im Jahr 2021 -, als die US-Notenbank die Zinssätze in der aggressivsten Aktion seit 40 Jahren angehoben habe, um die rasche Inflation zu bekämpfen.In diesem Monat sei Arm Holdings mit einem Angebotspreis von 51 US-Dollar pro Aktie als erster der drei neuen Börsengänge auf den Markt gekommen. Nachdem der Kurs bis auf 69 US-Dollar gehandelt worden sei, habe er am Donnerstag etwa 2,5 Prozent unter Wasser gelegen. Der Preis für Instacart habe bei 30 US-Dollar pro Aktie gelegen, sei auf fast 43 US-Dollar gestiegen, habe sich aber in letzter Zeit kaum vom Angebotspreis verändert. Klaviyo habe 30 US-Dollar gekostet, sei fast auf 37 US-Dollar gestiegen und schneide von allen dreien am besten ab, da es fast fünf Prozent über dem ursprünglichen Angebotspreis gehandelt werde.Die FED-Sitzung beschäftige die US-Märkte. Der NASDAQ 100 verliere auch am aktuellen Handelstag gegenüber Dow Jones und S&P 500 übermäßig. Kein Wunder, denn höhere Zinsen würden insbesondere Technologie-Aktien treffen. Allerdings dürfte der Zinsgipfel so gut wie erreicht sein und daher könne es dennoch zu mehreren Leitzinssenkungen 2024 kommen.Das lasse mittelfristig das Bild für Aktien weniger dramatisch erscheinen. Gerade für IPOs aus dem Sektor sieht es kurzfristig aber natürlich anders aus, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2023)