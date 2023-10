NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

54,08 USD +2,99% (06.10.2023)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (09.10.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von Wolfe Research:Die Analysten von Wolfe Research nehmen die Coverage für die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) auf.Arm befinde sich in einer kritischen Position im Halbleiter-Ökosystem und verfüge über mehrere Wachstumsimpulse, die das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum in den nächsten Jahren positionieren würden. Die Hälfte des Wachstums von Arm entfalle jedoch auf das Client-Segment, und dieses Segment werde durch höhere Preise angetrieben, was es schwierig mache, wesentlich von den Prognosen des Managements abzuweichen. Das schneller wachsende Datacenter-Segment sei kleiner und mache nur 15% des Wachstums aus.Die Analysten von Wolfe Research stufen die Arm-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "peer perform" ein. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Arm ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:51,00 EUR -0,97% (09.10.2023, 14:42)