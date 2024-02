Börsenplätze Arm ADR-Aktie:



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) unter die Lupe.Der Chip-Designer habe nach dem Börsengang im Herbst zum ersten Mal einen detaillierten Einblick in seine Finanzen gewährt und die Börse spiele verrückt. Zeitweilig springe die Arm-Aktie um über 60% nach oben auf ein neues Rekordhoch. Vor allem der Einstieg ins Geschäft mit Rechenzentren treibe die Käufer an.Arm sei ein Chip-Designer, entwickele Chips ohne selbst welche herzustellen. Die Arm-Technik stecke in praktisch in allen Smartphones. Auf Basis der von ARM entworfenen Chip-Architekturen entwickele u.a. Apple die Prozessoren für seine iPhones und inzwischen auch für die Mac-Computer. Auch der Halbleiter-Konzern QUALCOMM, mit dessen Chips viele Android-Smartphones laufen würden, greife darauf zurück. Die Kunden würden an Arm Abgaben für die Verwendung der Chip-Architektur zahlen.Nun sei Arm ins Geschäft mit Rechenzentren eingestiegen. Der verstärkte Einsatz von KI-Technologie steigere auch die Nachfrage nach Chips mit ARM-Architektur, habe Firmenchef Rene Haas nach Vorlage der Quartalszahlen gesagt. Bei der neuesten Chip-Architektur mit der Bezeichnung V9 sei die Abgabe von Kunden in etwa doppelt so hoch wie bei der vorherigen. Da die darauf basierenden Chips inzwischen in allen neuen Premium-Smartphones zum Einsatz kämen, treibe das auch den Arm-Umsatz an.Arm sei erst im vergangenen Herbst an die Börse gegangen und die Aktie habe zunächst am Ausgabepreis um 51 USD festgehangen. "Der Aktionär" halte Arm auf einer Watchlist, habe jedoch bislang keine Kaufempfehlung abgegeben. Im Vergleich zu anderen Chip-Highflyern wie beispielsweise NVIDIA wirke die Arm-Aktie viel zu teuer, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link