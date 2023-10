NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

52,29 USD +0,38% (17.10.2023, 22:00)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (18.10.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets nehmen die Bewertung der Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) beim Kursziel von 65 USD mit "overweight" auf.KeyBanc sei der Ansicht, dass Arm zunehmend von den wichtigsten Trends im Halbleiterdesign profitieren werde, einschließlich der zunehmenden Komplexität der Chips, da die sich entwickelnden Chip-Architekturen zunehmend die Skalierungsprobleme kompensieren würden, die sich aus dem Wegfall des Mooreschen Gesetzes ergeben würden. Das Unternehmen werde davon profitieren, dass die Rechenanforderungen in den Bereichen Mobilgeräte, Rechenzentren, Autos und Internet der Dinge immer anspruchsvoller und komplexer würden, so die Analysten in einer Research-Note an die Investoren.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets bewerten die Aktie von Arm mit "overweight". (Analyse vom 18.10.2023)Börsenplätze Arm ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:49,20 EUR -0,81% (18.10.2023, 13:03)