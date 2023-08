Gleichzeitig habe der britische Chip-Konzern überhaupt keine Kontrolle über das chinesische Joint Venture. Man habe weder Managementrechte noch das Recht auf Vertretung im Vorstand, heiße es im Börsenprospekt. Der Grund: Arm selbst halte nur eine direkte Beteiligung von 4,8 Prozent an Arm China, die über eine zehnprozentige Beteiligung an einer Zwischengesellschaft des Softbank Vision Funds namens Acetone zusammenkomme, welche wiederrum 48 Prozent an Arm China halte.



Komme es also bei Arm China - wie in der Vergangenheit passiere - zu verspäteten Zahlungen oder Streitigkeiten in der Führungsebene, die eine Klagewelle nach sich ziehen würden, seien den Briten die Hände gebunden.



Harter Tobak, den interessierte Anleger erst einmal verkraften müssten und der deutlichen Einfluss auf die Bewertung haben dürfte. Eine klare Absage an das Arm-IPO könne DER AKTIONÄR aber aufgrund der China-Risiken nicht erteilen, bevor Volumen und Preis bekannt seien.



Für die Softbank, die auf ein erfolgreiches IPO aufgrund der Vision-Fund-Probleme beinahe angewiesen sei, seien die Bedenken der Investoren bezüglich Arm China keine gute Nachricht. Es wundert daher nicht, dass die Softbank-Aktie ihr kleines Kursplus nach der Veröffentlichung des Börsenprospekts schon wieder abgeben musste, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ARM Limited:



ARM ist ein britischer, zur japanischen Softbank gehörender Anbieter von IP-Lösungen im Bereich Mikroprozessoren. Es ist Entwickler der Arm-Architektur, die in Lizenz gebaut in den meisten Smartphones und Tabletcomputern zum Einsatz kommt und auch im Bereich der Eingebetteten Systeme sehr weit verbreitet ist. (23.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Chipentwickler Arm unter die Lupe.Am Montag habe der Chip-Designer Arm seinen Börsenprospekt veröffentlicht und damit seine IPO-Pläne offiziell gemacht. Details zu Volumen und Preis habe es zwar nicht gegeben - allerdings spannende Details zu den Risiken, denen die Softbank (ISIN JP3436100006/ WKN 891624)-Tochter ausgesetzt sei. Die wohl größte rote Fahne für Investoren: das China-Geschäft.Denn fast ein Viertel der Einnahmen von Arm stamme von einem Unternehmen, das es nicht kontrolliere: Arm China.Das Lizenzgeschäft unterliege dabei US-Sanktionen, die es verbieten würden, fortschrittliche Chip-Technologien an China zu verkaufen. Und das sei ein Problem, denn viele chinesische Firmen seien aufgrund der Sanktionen dazu am übergehen, Chips mit kostengünstigen Designs der Konkurrenz herzustellen. Der Umsatz von Arm China sei daher im zweiten Quartal um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gefallen. Zwar erwarte das Arm-Management, dass sich die China-Umsätze wieder erholen würden. Einige Analysten seien da jedoch anderer Meinung.