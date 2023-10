NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

54,08 USD +2,99% (09.10.2023, 22:00)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (09.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von Rosenblatt Securities:Hans Mosesmann, Analyst von Rosenblatt Securities, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) auf.Mit seiner energieeffizienten CPU-Architektur, die einen dominanten Marktanteil von 49% halte, sei Arm bereit, von starken Wachstumstrends in den Bereichen Edge Computing, KI, Automotive und IoT zu profitieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während das Wachstum der Lizenzeinnahmen flach bis steigend sei, würden die Lizenzeinnahmen aufgrund höherer Volumina und gestiegener Preise pro Chip den Markt deutlich übertreffen. Neue Angebote wie Armv9 und Subsysteme dürften die Lizenzeinnahmen erhöhen.Rosenblatt Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Arm-Aktie mit dem "buy"-Rating und einem Kursziel von 85 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Arm ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:51,00 EUR -0,97% (09.10.2023, 14:42)