Auf Basis der von Arm entworfenen Chip-Architekturen würden u.a. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Samsung (ISIN US7960542030/ WKN 923086) die Prozessoren für ihre Smartphones entwickeln. Auch der Halbleiterkonzern QUALCOMM (ISIN US7475251036/ WKN 883121), mit dessen Chips viele Android-Telefone laufen würden, greife darauf zurück. Die Firmen würden an Arm Abgaben für die Verwendung der Chip-Architekturen zahlen.



Die Arm-Designs hätten sich in Smartphones und Tablet-Computern gegen Chipsysteme von Intel durchgesetzt - unter anderem weil sie weniger Strom brauchen würden. Inzwischen würden Chips auf Basis von Arm-Architekturen auch in Rechenzentren eingesetzt, und Apple nutze sie in seinen Mac-Computern.



Softbank habe die britische Firma Arm 2016 für 32 Mrd. Dollar gekauft und von der Börse genommen. Ein Verkauf an den Chipkonzern NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) sei im vergangenen Jahr an Bedenken von Wettbewerbshütern und Arm-Kunden gescheitert. Danach sei der Börsengang beschlossen worden. Softbank will auch nach der Aktienplatzierung die Mehrheit an Arm behalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)



ARM ist ein britischer, zur japanischen Softbank gehörender Anbieter von IP-Lösungen im Bereich Mikroprozessoren. Es ist Entwickler der Arm-Architektur, die in Lizenz gebaut in den meisten Smartphones und Tabletcomputern zum Einsatz kommt und auch im Bereich der Eingebetteten Systeme sehr weit verbreitet ist. (04.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den britischen Chipentwickler Arm unter die Lupe.Arm peile bei seinem Börsengang in den Vereinigten Staaten einem Pressebericht zufolge eine Bewertung von 50 bis 55 Mrd. US-Dollar an. Damit wäre das IPO der Tochter des zum japanischen Technologiekonzerns Softbank (ISIN JP3436100006/ WKN 891624) gehörende Unternehmens das größte in diesem Jahr.Arm wolle sich schon am Dienstag mit Investoren treffen, habe das "Wall Street Journal" am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Der Börsengang solle in der Woche darauf stattfinden.Die Technologie von Arm stecke in praktisch allen Smartphone. Aus dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Börsenprospekt gehe unter anderem hervor, dass das Geschäft stabile Gewinne abwerfe. Im Ende März abgeschlossenen vergangenen Geschäftsjahr habe Arm 524 Mio. Dollar Gewinn bei rund 2,68 Mrd. Dollar Umsatz erzielt. Im Geschäftsjahr davor seien es 549 Mio. Dollar Gewinn bei Erlösen von rund 2,7 Mrd. Dollar gewesen.