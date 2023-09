Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (18.09.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der japanische Konzern SoftBank führt seine Halbleiter-Firma Arm (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) zum IPO an der Technologiebörse NASDAQ, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit einer Bewertung von rund 55 Milliarden US-Dollar zähle der Börsengang ohne Frage zum bisher größten IPO des Jahres. Als Chiphersteller befinde sich Arm in einem spannenden Segment und gehöre schon jetzt zu den zwanzig größten Halbleiterunternehmen der Welt.Der 14. September 2023 sei von vielen Anlegern mit Spannung erwartet worden. Grund dafür sei der angekündigte Börsengang des Chipherstellers Arm gewesen, der bisher größte des Jahres. Der japanische Mutterkonzern SoftBank ( ISIN JP3436100006 WKN 891624 ) bringe 9,4 Prozent seiner Anteile an Arm an die Technologiebörse NASDAQ und erhoffe sich einen Erlös von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar mit dem IPO zu erzielen. Arm sei bereits vor 33 Jahren als Joint Venture von Apple , Acorn Computers und VLSI Technology (heute NXP Semiconductors) gegründet worden. Von 1998 bis 2016 sei das Unternehmen schon mal an der Börse gewesen, bevor es von SoftBank für 32 Milliarden US-Dollar übernommen worden sei. Ein geplanter Verkauf von Arm an NVIDIA sei gescheitert mit einem Kaufpreis von 40 Milliarden US-Dollar.Der Entwurf zentraler Halbleiterkomponenten sowie die Lizenzierung der Baupläne und zugrunde liegender Codes für die Kommunikation zwischen Software und Chip würden zum Kerngeschäft von Arm gehören. Aufgrund der herausragenden Technologie fänden von Arm designte Chips Anwendung in vielen Bereichen des täglichen Lebens wie z.B. den meisten Smartphones oder Autos. Damit würden zu Arms Kunden die größten Technologieunternehmen der Welt gehören: Apple, NVIDIA, AMD Intel oder Samsung Electronics , um nur einige davon zu nennen. Aufgrund der Bedeutsamkeit von Arms Technologie und einigen Verflechtungen hätten auch zahlreiche Technologieriesen ein Interesse am IPO und möchten aufgrund ihrer Beteiligung am IPO die weitere Zusammenarbeit sicherstellen.Im Halbleitersegment seien wahre Giganten des Technologiebereichs zu finden, hätten doch die Chiphersteller in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Ob Hochtechnologie, Elektroautos, 5G-Standard, Internet der Dinge oder Künstliche Intelligenz - überall brauche es leistungsfähige Computerchips und die Nachfrage wachse weiter. Der Hype um die künstliche Intelligenz habe die Bewertungen der Konkurrenten von Arm in die Höhe getrieben. WKN A1J4U4 ) oder AMD vorbehalten. Im hinteren Feld der Top 20 müsse sich Arm allerdings nicht verstecken und liege beispielsweise vor dem etablierten deutschen Unternehmen Infineon Am 14. September seien 95,5 Millionen Papiere zu je 51 US-Dollar verkauft worden - bei einem Emissionsvolumen von 4,87 Milliarden US-Dollar entspreche das einer Bewertung von 54,5 Milliarden US-Dollar. Damit werde Arm zum Börsenstart bei circa 20fachem Umsatz gehandelt. NVIDIA beispielsweise werde bei einem 16fachem Umsatz gehandelt. Dies zeige die hohe Bewertung des Börsenneulings Arm.Der Arm-IPO sei durch die schiere Größe spannend für Anleger weltweit. Das Halbleiter-Segment habe in den letzten Jahren mit dem allgemeinen Technologie-Boom massiv an Bedeutung gewonnen. Die Verflechtung von Arm mit den großen Unternehmen im Halbleiterbereich sei eindrucksvoll. Die Bewertung von Arm sei wie zu erwarten für den Hochtechnologiebereich hoch angesetzt.Wie so oft nach einem IPO könnte sich die Aktie in den kommenden Tagen in beide Richtungen entwickeln, weshalb mit den oben genannten Produkten auch ein hohes Risiko einhergehen kann, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 15.09.2023)