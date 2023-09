Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (22.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nur eine Woche nach dem Börsengang sei die Aktie von Arm unter den Ausgabepreis von 51,00 Dollar gefallen - aber nicht darunter geblieben. Als die Schlussglocke an der Nasdaq ertönt habe, habe sich das Chip-Papier wieder auf 52,16 Dollar berappelt. Doch auch zu diesem Preis dürften bei den meisten Anleger Buchverluste im Depot stehen.Rund 25 Prozent sei die Arm-Aktie in der ersten Trading-Session nach oben geklettert. In der Spitze seien es vom Ausgabepreis bis zum Rekordhoch bei 69,00 Dollar sogar über 35 Prozent gewesen. Dieser Kursgewinn sei jedoch innerhalb von nur fünf Tage vollständig abgeschmolzen. Im Tief habe die Chip-Aktie am Donnerstagabend bei 49,85 Dollar notiert."Der Aktionär" habe die wesentlichen Gründe hierfür bereits benannt: Eine wacklige KI-Wachstumsfantasie, Risiken in China, Konkurrenz durch RISC-V und die hohe Bewertung der Aktie. Es werde daher geraten, vorerst Abstand von den Arm-Papieren zu halten.Diese Einschätzung würden auch die Analysten teilen. Nachdem Anfang der Woche Bernstein zu einem "Underperform"-Rating gekommen sei, habe Redburn Atlantic am Dienstag mit einem "Neutral"-Rating nachgelegt.Sicherlich, Arm sei ein Qualitätsunternehmen höchster Güte, das in der Lage sein könnte, langfristig bei hohen Margen zu wachsen. Jedoch müsse der Markt die oben genannten Risiken erst einmal bewerten und etwas vertrauter mit dem Chip-Konzern werden. Spannend würden vor diesem Hintergrund auch die Studien der großen Investmentbanken.Es dürfte also volatil bleiben für die Arm-Aktie, so Benedikt Kaufmann. "Der Aktionär" bleibt daher bei seiner vorerst negativen Einschätzung. (Analyse vom 22.09.2023)