Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

61,00 EUR -2,40% (11.12.2023, 19:09)



NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

65,23 USD -2,97% (11.12.2023, 18:45)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Börsenneulings Arm Holdings sei am vergangenen Freitag regelrecht in die Höhe geschossen und habe dadurch aus der seit Mitte November bestehenden bullishen Chartformation ausbrechen können. Mit einem Turbo-Long von der UBS könnten Anleger ihren Gewinn verfünffachen.Aus einer der bekanntesten und effektivsten Chartformationen habe es der Kurs der Arm Holdings-Aktie am Freitag mit einem Kursanstieg von 7,67 Prozent herauszubrechen geschafft. Die Rede sei von einer Bullenflagge, die das Papier seit dem 22. November ausgebildet habe.Kurzfristig sollte die Arm-Aktie jetzt auf ihr Allzeithoch bei 69,00 Dollar zulaufen. Überwinde der Kurs auch diesen Widerstand, wäre das nächste Kursziel das 261,8%-Fibonacci-Retracement bei 73,12 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Arm ADR-Aktie: