Tradegate-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

57,36 EUR +8,47% (14.09.2023, 19:18)



NASDAQ-Aktienkurs Arm ADR-Aktie:

59,99 USD +17,63% (14.09.2023, 19:03)



ISIN Arm ADR-Aktie:

US0420682058



WKN Arm ADR-Aktie:

A3EUCD



Ticker-Symbol Arm ADR-Aktie:

O9T



NASDAQ-Symbol Arm ADR-Aktie:

ARM



Kurzprofil Arm Holdings plc:



Arm Holdings (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) ist ein Halbleiter- und Softwareunternehmen. Seine energieeffizienten Prozessordesigns und Softwareplattformen haben fortschrittliches Computing in mehr als 250 Milliarden Chips ermöglicht und seine Technologien treiben Produkte vom Sensor über das Smartphone bis hin zum Supercomputer sicher an. Arm ermöglicht, dass künstliche Intelligenz überall funktioniert, und im Bereich der Cybersicherheit liefert das Unternehmen die Grundlage für das Vertrauen in die digitale Welt - vom Chip bis zur Cloud. (14.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Arm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Arm Holdings plc (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Chipdesigners Arm sei beeindruckend stark in ihren ersten Handelstag gestartet. Zu einem Preis von 51 US-Dollar und damit am oberen Ende der Ausgabespanne ausgegeben, sei der erste Kurs bei 56,10 US-Dollar notiert worden. Zuletzt sei es bis auf 57,33 Dollar hoch gegangen, was im Vergleich zum Ausgabepreis ein Plus von 12,4 Prozent bedeute.Der Börsengang von Arm sei der in diesem Jahr bislang größte mit 95,5 Millionen platzierten Anteilsscheinen und einem auf den Platzierungspreis bezogenen Börsenwert von 54,5 Milliarden Dollar. Arm-Technologie stecke in praktisch allen Smartphones.Dem Arm-Eigentümer, dem japanischen Telekom- und Medienkonzern SoftBank ( ISIN JP3436100006 WKN 891624 ), würden durch den Börsengang knapp 4,9 Milliarden Dollar zufließen. Er hält nach dem Börsengang weiter 90 Prozent an Arm, so Markus Bußler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2023)Börsenplätze Arm ADR-Aktie: