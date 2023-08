Q3/2023-Prognose:



- Umsatz 1,45 bis 1,50 Mrd. USD gegenüber 1,39 Mrd. USD erwartet

- Bereinigte operative Marge: 41% gegenüber erwarteten 41,2%

- Bereinigte Bruttomarge: rund 62%.



Ein Blick auf das Chart von Arista Networks im D1-Intervall zeige, dass die Aktie in letzter Zeit eine starke Korrektur erfahren habe. Der Rückgang sei jedoch an der Unterstützungszone bei 148 USD gestoppt worden, die durch vorherige Kursreaktionen sowie durch die Aufwärtstrendlinie markiert sei, und die Aktie begonnen habe, sich zu erholen. Die Aktie notiere heute vorbörslich rund 14% höher, und sollten die Bullen diese Gewinne bis zur Eröffnung der Wall Street um 15:30 Uhr halten könnten, bestehe die Chance, dass die Aktie heute neue Allzeithochs erreichen werde.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Arista Networks springt nach Q2-Gewinn um 14% nach oben - AktiennewsDie Aktie von Arista Networks (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET) verzeichnete gestern im nachbörslichen Handel nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts für das zweite Quartal 2023 einen zweistelligen Kursanstieg, so die Experten von XTB.Das US-Unternehmen, das Multilayer-Netzwerk-Switches entwickle und vertreibe, habe einen besser als erwarteten Umsatz und Gewinn gemeldet und eine optimistische Prognose für das laufende Quartal abgegeben.Arista Networks habe gestern nach Börsenschluss einen positiven Q2/2023-Ergebnisbericht veröffentlicht. Das Unternehmen habe einen Umsatzanstieg von 39% gegenüber dem Vorjahr gemeldet, der auf einen Anstieg der Produkteinnahmen um 42% zurückzuführen sei. Besorgniserregend sei jedoch der Anstieg der Umsatzkosten um 41% im Vergleich zum Vorjahr. Ein schnelleres Wachstum der Kosten als des Umsatzes bedeute eine Verschlechterung der Bruttomarge. Die operative Marge habe sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr dank niedrigerer VVG- sowie F&E-Kosten im Verhältnis zum Umsatz verbessert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe mit 1,58 USD um fast 50% höher als im Vorjahr gelegen.Arista habe gesagt, dass seine kumulativen Auslieferungen von Cloud-Netzwerk-Ports in der ersten Hälfte des Jahres 2023 75 Millionen überstiegen hätten. Das Unternehmen habe seinen Anteil am Unternehmensmarkt, der den Verkauf von Geräten an große Unternehmen umfasse, weiter ausbauen können. Dies sei sehr zu begrüßen, da zuvor die Verkäufe von Arista stark auf einige wenige Großkunden konzentriert gewesen seien.Q2/2023-Ergebnis:Produktumsatz: 1,26 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD erwartet (+42% gegenüber dem Vorjahr)- Dienstleistungsumsatz: 197,4 Mio. USD gegenüber 191,9 Mio. USD (+19% gegenüber dem Vorjahr)- Umsatzkosten: 574,8 Mio. USD gegenüber 546,9 Mio. USD erwartet (+41% gegenüber dem Vorjahr)- Produktkosten des Umsatzes: 533,6 Mio. USD gegenüber erwarteten 501,7 Mio. USD (+42% gegenüber dem Vorjahr)- Umsatzkosten für Dienstleistungen: 41,2 Mio. USD gegenüber 38,3 Mio. USD erwartet (+25% gegenüber dem Vorjahr)- Bereinigtes EPS: 1,58 USD gegenüber 1,44 USD erwartet (1,08 USD vor einem Jahr)- Bereinigte operative Marge: 41,6% gegenüber erwarteten 40,7% (40,4% vor einem Jahr)- Bereinigte Bruttomarge: 61,3% (61,9% vor einem Jahr)Neben den besser als erwarteten Ergebnissen für Q2/2023 habe Arista auch eine positive Prognose für das laufende Quartal abgegeben. Das Unternehmen erwarte einen Umsatz von 1,45 bis 1,50 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023, mehr als die vom Markt erwarteten 1,39 Milliarden US-Dollar. Dies entspreche jedoch einem Wachstum von 23 bis 27% gegenüber dem Vorjahr, was das langsamste Wachstum seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wäre. Die operative Marge werde etwas niedriger erwartet als in Q2/2023, während sich die Bruttomarge verbessern dürfte.Das Unternehmen habe erklärt, dass es trotz kürzerer Vorlaufzeiten und geringerer Sichtbarkeit seine Prognose für 2023 schrittweise verbessere und für dieses Jahr nun ein Umsatzwachstum von über 30% erwarte.Es habe Befürchtungen gegeben, dass die Ergebnisse und Aussichten von Arista enttäuschen könnten, da seine größten Kunden - Microsoft und Meta Platforms - in ihren jüngsten Gewinnmitteilungen eher konservative Ausgabenpläne angekündigt hätten. Das Unternehmen habe jedoch die Erwartungen übertreffen und die Analysten bemerken können, dass es dem Unternehmen auch gelungen sei, seinen Umsatzstrom im zweiten Quartal 2023 weiter zu diversifizieren, was als positiv angesehen werde.