NYSE-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:

265,51 USD -5,47% (13.02.2024, 22:00)



ISIN Arista Networks-Aktie:

US0404131064



WKN Arista Networks-Aktie:

A11099



Ticker-Symbol Arista Networks-Aktie:

117



NYSE-Symbol Arista Networks-Aktie:

ANET



Kurzprofil Arista Networks Inc.:



Arista Networks (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET), Santa Clara, Kalifornien, ist ein US-amerikanischer Netzwerktechnik-Hersteller. Das Kernstück der Aristas Plattform bildet das Extensible Operating System (EOS®), ein Netzwerkbetriebssystem mit einheitlicher Abbildkonsistenz über Hardwareplattformen hinweg und einer modernen offenen Kernarchitektur, die Upgrades im laufenden Betrieb und Anwendungserweiterungen ermöglicht. (14.02.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Arista Networks-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Arista Networks Inc. (ISIN: US0404131064, WKN: A11099, Ticker-Symbol: 117, NYSE-Symbol: ANET).Mit einer Bewertung nahe dem Höchststand und der Euphorie habe der Anbieter von Cloud-Netzwerklösungen einen nahezu perfekten Impuls gebraucht, den die Investoren einfach nicht bekommen hätten, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Während die Margen erstaunlich stark seien, habe das Timing der Auslieferungen, das Piper Sandler auf über 100 Mio. USD schätze, zu einer gewissen gemeldeten Enttäuschung geführt. Viele mögen die wiederholte Prognose für das Jahr 2024 als konservativ ansehen, aber das Analysehaus halte sie angesichts der Zyklizität der Branche, der Ungewissheit bei den KI-Ethernet-Lieferungen und der Einführung eines neuen CFOs für umsichtig.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Arista Networks-Aktie bestätigt und das Kursziel von 254 auf 268 USD angehoben. (Analyse vom 13.02.2024)Börsenplätze Arista Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Arista Networks-Aktie:251,40 EUR +1,29% (14.02.2024, 11:45)